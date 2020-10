Tödliches Autorennen auf A66 : Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl wegen Mordes

Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall infolge eines Autorennens auf der A66 ist der zweite Lamborghini-Fahrer identifiziert. Nach Informationen der F.A.Z. handelt es sich um einen Deutsch-Polen, der das Fahrzeug offenbar gemietet hatte. Zugelassen ist es im Ausland. Die Polizei hatte den Sportwagen, wie berichtet, noch am Samstagabend in Hofheim gefunden. Der Fahrer selbst befindet sich noch auf der Flucht.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat unterdessen die Ermittlungen übernommen. Sie hat Haftbefehl gegen alle drei Fahrer beantragt, die an dem Rennen beteiligt waren. Der Vorwurf lautet wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln, wie eine Sprecherin mitteilte. In Haft befinden sich bereits zwei der Beschuldigten: Zum einen der 29 Jahre alte Unfallverursacher, der Iraner war schon am Samstag im Krankenhaus festgenommen worden. Bei dem anderen Mann handelt es sich um den Fahrer des Porsche, ein Deutscher, der sich am Samstagabend in Aachen der Polizei gestellt hatte.

Unklar ist hingegen noch die Rolle eines weiteren Mannes, der das Rennen gefilmt und ins Internet gestellt hatte. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, wird nun geprüft, inwieweit die drei Beschuldigten sich untereinander kannten und sich möglicherweise zu dem Rennen verabredet hatten. Dazu gebe es jedoch noch keine gesicherten Erkenntnisse. Dem Vernehmen nach schweigt der 29 Jahre alte Unfallverursacher. Auch die Verbindung zu dem Filmer sei unklar. Es werde ermittelt, ob er das Rennen zufällig gefilmt habe.