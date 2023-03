Autonomes Fahren : Sicherer als von Menschenhand?

In Frankfurt und Wiesbaden, im Rheingau und in Bad Soden- Salmünster hat es schon Versuche mit führerlosen, automatisch gesteuerten Kleinbussen gegeben. Diese waren und sind allerdings höchstens mit Tempo 20 unterwegs und damit mitunter kaum schneller als ein agiler Fußgänger. In Darmstadt und im Kreis Offenbach wird das autonome Fahren hingegen schon bald mit deutlich höherem Tempo erprobt. Dort sollen von Mai an SUV-Fahrzeuge mit bis zu Tempo 100 unterwegs sein, zunächst allerdings noch mit einem speziell ausgebildeten Operator an Bord und ohne Fahrgäste.

Wenn die Testfahrten allerdings reibungslos verlaufen, könnten die Shuttlebusse schon im nächsten Jahr ohne Fahrer, aber mit Passagieren und normaler Geschwindigkeit im regulären Straßenverkehr zum Einsatz kommen. Keine Science-Fiction, sondern die Zukunft der Automobilität, wie es bei den Protagonisten des ambitionierten Verkehrsversuchs heißt.