Kriminalitätsstatistik : Autodiebe mögen keine Opel

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr so wenige Autos geklaut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Vergleich der bei Dieben beliebtesten Marken und Orte gibt es einige Überraschungen.

Das Pandemiejahr 2020 war offenbar auch für Autodiebe ein Krisenjahr: 10.697 Fahrzeuge wurden nach Angaben der deutschen Versicherer im vergangenen Jahr gestohlen. Das waren nicht nur fast ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Sondern auch ein Zehntel der Diebstähle des Jahres 1994: Damals wurden knapp 105.000 Fahrzeuge entwendet.

Falk Heunemann

Im Schnitt werden drei von 10.000 Autos im Jahr gestohlen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der die Zahlen auf Basis der gemeldeten Schadenfälle zusammengetragen hat, geht davon aus, dass der starke Rückgang im vergangenen Jahr hauptsächlich pandemiebedingt war.

Nordhessen sicherer

Wer das Risiko minimieren will, sollte demnach in ein westdeutsches oder süddeutsches Flächenland ziehen. Denn gerechnet auf die Zahl der Fahrzeuge haben die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie Brandenburg die bundesweit höchsten Diebstahlquoten, die niedrigsten dagegen Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

In Hessen ist der Norden deutlich sicherer als der Süden: In Frankfurt wurden 4 von 10.000 Autos im vergangenen Jahr gestohlen, insgesamt waren es 100. Frankfurt ist damit allerdings eine der diebstahlsichersten Großstädte, in Berlin beispielsweise verschwinden pro Jahr 23 von 10.000 Fahrzeugen. Absolut gesehen wurden die meisten Autos im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gestohlen und die wenigsten im bevölkerungsarmen Saarland.

Zudem sollten sich sicherungsbedürftige Käufer für einen Opel entscheiden. Laut dem Vergleich von 20 Marken ist Opel, gerechnet auf die Zahl der Fahrzeuge, der bei Dieben der am wenigsten beliebte Hersteller. Der Autobauer aus Rüsselsheim landete im Ranking des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft hinter Seat und Skoda. Im Schnitt wird pro Jahr wird eins von 10.000 Opel-Autos gestohlen. Relativ sicher sind auch Volkswagen und Ford (jeweils drei von 10.000).

Am gefährdetsten dagegen sind Autos der Marke Landrover, von ihnen verschwinden 19 von 10.000 Fahrzeugen, sowie Porsche (10 von 10.000). Die bei Dieben beliebtesten Modelle sind der Land Rover Velar, der BMW X6 und Kia Stinger. In der Statistik des Verbands sind alle Diebstähle von Autos berücksichtigt, die teil- oder vollkaskoversichert waren. Die Zahlen weichen daher etwas von den Diebstahlzahlen ab, die das Bundeskriminalamt im Mai vorgelegt hatte. Auch da war ein deutlicher Rückgang der Diebstähle auffällig. Das BKA erklärte damals: In welchem konkreten Ausmaß die Covid-19-Pandemie den Autoklau im Jahr 2020 beeinflusst habe, lasse sich zwar nicht beurteilen. „Temporäre Grenzschließungen bzw. -kontrollen dürften allerdings zu einer Einschränkung der Tatgelegenheiten und somit zumindest zeitweise zu deutlichen Rückgängen der Diebstahlsfälle beigetragen haben.“