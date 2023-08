Seit fast 35 Jahren ist die Autobahn 44 zwischen Kassel und Eisenach in Planung. Noch immer ist allerdings unklar, wie eine 11,3 Kilometer lange Lücke geschlossen werden kann. Ein mahnendes Beispiel dafür, was in Deutschland schiefläuft.

Es war einmal ein Land, das war wie ein zerrissenes Herz – in der Mitte geteilt. Fast schon schien es, als sei der Riss unheilbar, aber dann kamen mehrere Zauberer und eine Fee, und was zusammengehörte, fand wieder zusammen. Es wurden Brücken gebaut, Schienen von einem in den anderen Teil des wiedervereinten Landes verlegt und Schnellstraßen geplant, die die Menschen, die so lange nebeneinanderher und aneinander vorbei gelebt hatten, zueinanderführen sollten. Geschwindigkeit sei keine Hexerei, hieß es damals, aber vieles dauerte länger als erhofft, und manches war auch nach 35 Jahren noch nicht geschafft. Die Realität hatte das Märchen eingeholt.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Geschichte, die es hier zu erzählen gilt, spielt in Nordhessen, dort wo die Brüder Grimm viele ihrer volkstümlichen Märchen sammelten und aufschrieben. Der Bau der Autobahn 44 zwischen Kassel und Eisenach erinnert allerdings mehr an einen Roman von Michael Ende, denn er droht zu einer „Unendlichen Geschichte“ zu werden. Erste Bauwerke für die Schnellstraße, die Verlängerung der aus Aachen kommenden Autobahn über Kassel hinaus in Richtung Osten, waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden.

Dann fiel die Mauer, und eine von CDU und FDP gestellte hessische Landesregierung machte sich dafür stark, die rund 70 Kilometer lange Lücke zwischen der A 7 (Göttingen-Fulda) bei Kassel und der A 4 (Bad Hersfeld-Eisenach) an der hessisch-thüringischen Landesgrenze bei Eisenach zu schließen. Die vierspurige Trasse, so hieß es, solle Wirtschaftsräume in West- und Ostdeutschland verbinden und Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes werden. Nicht zuletzt der Raum Kassel mit seinen prosperierenden Branchen werde davon profitieren.

Rot-grüne Landesregierung stoppte Autobahnbau

Doch schon zwei Jahre später war alles anders. 1991 formierte sich in Wiesbaden eine rot-grüne Koalition, die beim Autobahnbau auf die Bremse trat. Auf Betreiben der neuen Landesregierung wurde das beschleunigte Planungsrecht, das für das fehlende Stück der A 44 als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit gelten sollte, für diese Straße nicht angewandt.

Während innerhalb weniger Jahre in der Nachbarschaft die A 38 Göttingen-Halle oder die A 71/73 entstanden und während die Autobahn 4 in Thüringen weitgehend sechsspurig ausgebaut wurde, kam der fehlende Abschnitt der A 44 nicht voran. Erst als 1999 wieder eine CDU/FDP-Regierung die Verantwortung übernahm, wurden die alten Pläne wieder aufgenommen. Im Mai 2000 erfolgte der erste Spatenstich, richtig begonnen wurde mit dem Bau allerdings erst Mitte des folgenden Jahres. Und auch dann ging es eher im Schneckentempo weiter.

Umweltschützer klagten – erst gegen den Bau, dann gegen den Weiterbau. Der Lebensraum von Kammmolch und Gelbbauchunke, des Großen Mausohrs und der Bechsteinfledermaus sei von der Schnellstraße bedroht, hieß es. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) plädierte dafür, auf die Autobahn zu verzichten und stattdessen die bestehende Bundesstraße mit Ortsumgehungen zu optimieren. Die Klage kam bis vor das Bundesverwaltungsgericht, das sie aber schließlich und abschließend abwies. Das war im Frühjahr 2013.

Stück für Stück wuchs die umstrittene Autobahn, im Juli 2014 waren sage und schreibe 6,5 der geplanten 70 Kilometer für den Verkehr freigegeben. Mit der Zeit stiegen natürlich auch die Kosten von 1,3 Milliarden über 1,4 auf zu diesem Zeitpunkt 1,6 Milliarden Euro. Von der teuersten Autobahn Deutschlands war schon damals die Rede.

Die jüngsten Schätzungen liegen bei Gesamtkosten von 2,7 Milliarden Euro, aber die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende eine noch gewaltigere Summe steht, ist groß. Die Hoffnung, das Bauvorhaben könne wenigstens zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, im Jahr 2019, durchgehend für den Verkehr freigegeben werden, hat sich zerschlagen. Und auch der zuletzt genannte Eröffnungstermin 2025 erscheint unhaltbar, denn es wird weiter gestritten und gezaudert.

Während allerorten von der Beschleunigung wichtiger Verkehrsinfrastrukturprojekte gesprochen wird, drohen ausgerechnet beim Langzeitprojekt A 44 neue, erhebliche Verzögerungen. Von dem zwölf Abschnitte umfassenden Neubau sind fünf Abschnitte bereits fertiggestellt und sechs schon im Bau.