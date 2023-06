Der Münzautomat trägt den Namen anti-„es“ und verspricht Sicherheit für die moderne Frau. Für zweimal eine D-Mark, ohne Nebenwirkungen. Der hell lackierte Blechkasten steht in einem Haus am Marktplatz des Hessenparks in der Ausstellung „Besonders alltäglich!“. Wo er wohl in den Siebzigerjahren gestanden haben mag? Und mit welchen Gefühlen wohl Frauen Geldstücke hineingesteckt haben, um das Verhütungsmittel Nonoxinol zu erhalten? „Sehr verehrte gnädige Frau!“, spricht der Beipackzettel die Kundinnen an – und erläutert, dass die Tablette vor dem Geschlechtsverkehr am besten liegend eingeführt werden müsse, sich dann auflöse und Schutz für mehr als drei Stunden biete.

Ob Brautstuhl, singender Weihnachtsmann oder Haubenschachtel: Alle Gegenstände der kleinen Schau haben einen ähnlichen Effekt. Sie locken die Gedanken in die Lebenswelt derer, die sie einst benutzten. Die Exponate gehören zu den 10.500 Objekten der Sammlung zur Alltagskultur, die der Hessenpark vor Kurzem vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt übernommen hat. Die meisten lagern jetzt im Depot des Hessenparks, eine Auswahl aber präsentiert sich vor sattblauem Grund im dortigen Haus aus Gemünden.