Der Untersuchungsausschuss zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) endet im Streit. Die Regierungsfraktionen im Hessischen Landtag und die Opposition legen Abschlussberichte vor, die sich nicht nur in Teilen, sondern vollständig unterscheiden. Zum ersten Mal habe der von dem Berichterstatter erarbeitete Entwurf nicht als Diskussionsgrundlage für den Abschlussbericht gedient, stellte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, am Dienstag nach einer vertraulichen Sitzung des Untersuchungsausschusses in Wiesbaden fest.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Dies liege an dem neuen Verfahren, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger Bellino. Zum ersten Mal stelle die Opposition den Berichterstatter. Sie habe aber in dem Gremium nun einmal keine Mehrheit. Wie berichtet, hatten die Fraktionen zu Beginn der Wahlperiode einvernehmlich ein neues Gesetz für das Verfahren in Untersuchungsausschüssen beschlossen.

„Schnöde“ Änderungen

Danach ist es nun möglich, dass auch die Opposition den Berichterstatter stellt. In diesem Fall übernahm der sozialdemokratische Abgeordnete Kummer die Aufgabe. Wie berichtet, zeigte er sich schon Ende Mai „verwundert“ darüber, dass CDU und Grüne seinem Entwurf schon kurz nach dessen Vorlage ein zweites Papier entgegengestellt hätten. Das sei von Anfang an geplant gewesen, kritisierte Rudolph. „Ein Bericht mit mehreren Hundert Seiten schreibt sich nicht so schnell.“

Mehr zum Thema 1/

Bellino weist den Vorwurf zurück. Die ersten beiden Kapitel, in denen der Verlauf der knapp vierzig Sitzungen des Untersuchungsausschusses und der Sachverhalt dargestellt werden, seien als Arbeitsgrundlage beim besten Willen nicht geeignet gewesen. Darum habe man sich entschlossen, einen vollständig neuen Entwurf zu verfassen.

Im dritten und im vierten Kapitel, in denen es um Bewertungen und Handlungsempfehlungen gehe, habe man sich an Kummers Entwurf orientiert und textnahe Änderungen angebracht. Sie seien von der SPD aber „schnöde“ zurückgewiesen worden.

Verabschiedung ohne Korrekturen

Daraufhin verabschiedete die schwarz-grüne Mehrheit ihren eigenen Entwurf ohne Korrekturen als Abschlussbericht. Die SPD hingegen wird Kummers Papier nun als Minderheitenvotum einbringen. Beide Werke werden Anfang Juli veröffentlicht und zur Mitte des Monats im Plenum des Landtags behandelt. Die zwei Berichte hätten „einen anderen Aufbau und eine andere Gewichtung“, sagte Rudolph.

Der Auftrag des Gremiums bestand darin, Fehlern und Versäumnissen der Sicherheitsbehörden nachzugehen. Schon vor der Einsetzung des Untersuchungsausschusses hatte die Landesregierung zugegeben, dass der Verfassungsschutz Stephan Ernst, der später als Lübckes Mörder verurteilt wurde, trotz Hinweisen und Warnungen nicht im Fokus gehabt und seine Akte für den Dienstgebrauch gesperrt habe.

Die Frage, ob die Sicherheitsbehörden den Mord hätten verhindern können, verneint die CDU. Selbst wenn der Verfassungsschutz Ernst im Blick gehabt hätte, wäre dies nicht ausreichend gewesen, um ihn beispielsweise observieren zu lassen, sagte Bellino. Rudolph erklärte am Dienstag abermals: „Die Frage bleibt unbeantwortet, in alle Richtungen.“