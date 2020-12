Auslandssemester und Corona : Austausch annulliert

Malina Wehr hatte gerade noch Glück. Im August reiste die Studentin der Evangelischen Hochschule Darmstadt nach Norwegen, um in der Deutschen Schule in Oslo ihr viermonatiges Auslandspraktikum anzutreten. Zu dieser Zeit waren die Corona-Zahlen niedrig, die Grenzen wieder offen. Heute, kurz vor Praktikumsende, sieht die Lage anders aus. Auch in Oslo sind die meisten Einrichtungen geschlossen und Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt. Den erhofften Platz im Wohnheim hat die Darmstädterin nicht bekommen, weil die Hochschule Oslo keine Erasmus-Studierenden aufnimmt. Stattdessen musste sie sich ein teures Apartment in der Stadt suchen. Das Praktikum in Oslo gefällt Wehr gut, doch „Corona bremst vieles aus. Den Normalzustand lernt man gar nicht richtig kennen.“

Die Fünfundzwanzigjährige studiert im Bachelorstudiengang „Inclusive Education“ an der Evangelischen Hochschule, ein Auslandsaufenthalt ist im 5. Semester Pflicht. Wehr gehört zu den wenigen Kommilitonen, die im Sommer ins Ausland gegangen sind. Zuvor konnte ein Großteil der Studenten geplante Aufenthalte nicht antreten oder musste begonnene Praktika vorzeitig beenden. „Die Gesundheit unserer Studierenden steht im Vordergrund“, sagt Leonie Hammerla, Leiterin des International Office. Die Hochschule habe Auslandsaufenthalte, die in einem Studiengang Pflicht seien, ausgesetzt und es freigestellt, Praktika auch in Deutschland zu absolvieren.