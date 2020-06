Ausgehen in Corona-Zeiten : Partys im Freien

Alles so schön voll hier: der Opernplatz in der Nacht zum Sonntag, nach MItternacht Bild: Maximilian von Lachner

Limoncello Spritz, Hugo, Gin Tonic, Jacky Cola, alles „to go“. Die Pizzeria hat das Angebot erweitert und ist damit sehr erfolgreich. Im Gastraum selbst ist nur ein einziger Tisch besetzt, davor aber warten die Leute geduldig auf einen Longdrink im Plastikbecher oder Pizza zum Mitnehmen. Ein paar Schritte weiter ist die Schlange vor dem Kiosk mit den bunt blinkenden Lichterketten nicht kürzer, dort decken sich die Menschen mit Flaschenbier ein. Allzu weit wird es sie damit nicht ziehen, verabredet ist man genau gegenüber: auf den Bänken und Treppen des Luisenplatzes. Das ist ein kreisrunder, beschaulicher Ort zwischen hübschen Gründerzeitbauten. Und seit Wochen ein Treffpunkt der Feiernden. Das war der Platz im Nordend ab und zu auch früher schon, doch nun versammeln sich die Leute dort täglich.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z. Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dass öffentliche Plätze die Funktion von Kneipen oder Bars übernehmen, ist mit der Corona-Krise Alltag geworden. Alte Oper, Kleinmarkthalle, Mainufer, die Parks, Matthias-Beltz-Platz: Sobald das Wetter mitspielt, brummt es überall. Unlängst hat, wieder einmal, das Ordnungsamt Alarm geschlagen und daran erinnert, dass die Abstandsregeln noch immer gelten, hat sich über die Müllberge beklagt, die an den Plätzen hinterlassen werden. Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, solle nun wieder mehr kontrolliert werden, hieß es.

Zum Beispiel am Friedberger Platz, wo seit Jahren schon freitagabends im Anschluss an den Wochenmarkt gefeiert wird – auch an diesem Wochenende. Die Polizisten, die am Freitag bei beginnender Dämmerung im Einsatz sind, berichten, dass sie schon einige Verwarnungen ausgesprochen hätten. 30 Euro muss einer zahlen, wenn er dabei erwischt wird, dass er zerbrochene Flaschen, Pizzakartons, Chipstüten oder anderen Müll nicht ordentlich entsorgt. Und auch wenn die Menschen sich allzu nahe kommen, greife man ein, sagen die Polizisten.

Friedlich, aber ohne Maske

Doch so richtig funktioniert das nicht, dafür ist es viel zu voll. Vor allem rund um den Kiosk, aus dem Bier, Radler und Eis verkauft werden, stehen die Leute dicht an dicht. Masken werden so gut wie nicht getragen, bunte Sommerkleider dagegen in großer Zahl. „Wir sind alle Singles hier“, sagt ein Mann im weißen Hemd und mit kurzrasiertem Haar, die Sonnenbrille baumelt vor der Brust. Den Ruf, Kontaktbörse zu sein, hat der Freitagstreff im Nordend schon lange. Doch wie soll das gehen: flirten und gleichzeitig Abstand halten? Der Mann sagt: „Ja, das ist schwierig.“

Auf dem Rasen liegen Picknickdecken. Einige Feiernde haben Bluetooth-Lautsprecher dabei, an der einen Ecke läuft Hip-Hop, an einer anderen Funpunk. Zwei Frauen haben eine Kühltasche mitgebracht, den Sekt gießen sie in Stielgläser aus Kunststoff. Die Stimmung ist friedlich, entspannt, ausgelassen. Nicht wenige von denen, die am Freitag auf den Friedberger Platz gekommen sind, sprechen Englisch oder Spanisch. „Everything is back to normal“, alles ist wieder wie früher, erklärt einer seinem Gegenüber die Lage. Dazwischen ziehen Flaschensammler ihre Runden.