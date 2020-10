15 Jahre Airbus A380 : Zu spät gekommen, schnell aussortiert

Aktualisiert am

Schwergewicht beim Abheben: Einer der ersten Starts eines A380 in Frankfurt am 30.Oktober 2005.. Bild: Reuters

Der Airbus A380 absolvierte in Frankfurt im Oktober 2005 den weltweit ersten Test an einem Flughafen. Nur 15 Jahre später ist sein Ende beschlossen. Es bleiben Erinnerungen an eine pompöse Premiere.