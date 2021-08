Aus Afghanistan geflüchtet : Eine neue Heimat

Sie kamen in einem anonymen Asylbewerberheim irgendwo in Deutschland an und leben nun selbstbestimmt und unabhängig in Hessen. Sie haben hier Wurzeln geschlagen, sind aber noch mit Afghani­stan verbunden. Alle sind Teil großer Familien, in denen man sich hilft und aufeinander achtgibt. Viele haben im Lauf der Jahre Angehörige nachgeholt, auch sie wurden sesshaft. In diesen Tagen sehen alle mit bangem Blick auf die Heimat ihrer Eltern, stellen sich Fragen über die Zukunft jener Angehörigen, die dort geblieben sind. Und beißen sich manchmal auch auf die Zunge, wenn sie über die neuen Machthaber sprechen, um jene nicht zu gefährden, die nun unter der Herrschaft der Taliban leben müssen. Der Arm der Extremisten reiche manchmal bis nach Deutschland.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wer in seinem Land eine Zukunft sieht, wer dort etwas aufbauen kann, der verlässt es nicht, sagt Schuhmachermeister Hedy. Er hat, wie mehr als 10.000 Menschen mit afghanischen Wurzeln, in Frankfurt einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Und viel daraus gemacht.