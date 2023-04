Aufräumcoach Gerlinde Goethals : „Den Raum angehen, der am meisten stört“

Gerlinde Goethals arbeitet seit 2010 als selbständige Aufräumcoachin und Wohnberaterin, zunächst nebenberuflich. Bis 2017 war die gelernte Bürokauffrau in der Verwaltung der Stadt Hanau tätig, dann widmete sie sich vollständig ihrer Leidenschaft für Ordnung. Schon ihr ganzes Leben hilft die 61 Jahre alte Hanauerin Familie und Freunden beim Aufräumen und Aussortieren. Den Schritt in die Selbständigkeit machte sie, nachdem sie mit ihrer Familie in ein renovierungsbedürftiges Haus zog, das sie nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten konnte. 2018 schloss sie zudem ein Fernstudium in Raaumgestaltung und Innenarchitektur bei der Studiengemeinschaft Darmstadt ab.

Frau Goethals, in meinem Keller steht eine alte Schreibtischlampe, die wirklich nicht mehr schön ist, von der ich mich aber nicht trennen kann. Sie wird wahrscheinlich nie wieder in der Wohnung stehen. Was würden Sie mir empfehlen – wegschmeißen?