Berge von Akten liegen in einem Gerichtssaal in Bremen. Bild: dpa

Der Reflex ist immer der gleiche. Jedes Mal, wenn irgendwo in Deutschland eine Tat begangen wird, die große Aufmerksamkeit erregt, rufen Politiker und Öffentlichkeit nach dem starken Rechtsstaat. Oft, wie im Fall der Silvesterkrawalle in Berlin, ist der Ruf begleitet von Forderungen nach einer Verschärfung des Strafrechts und nach schnellen, harten Urteilen. Letzteres mag mancher Praktiker noch unterschreiben. Aber den Impuls, nach der Justiz zu schreien, weil es gerade opportun ist, quittieren viele nur noch mit einem müden Abwinken.

Der „starke Rechtsstaat“ wird zur Floskel, wenn er in solchen Reden beschworen, in der Praxis aber nicht auf die notwendige Weise gestärkt wird. Ein Beispiel dafür ist der Aufschrei in Hessen im vergangenen Sommer, als bekannt wurde, dass das Oberlandesgericht Frankfurt die Haftbefehle gegen sechs Personen aufgehoben hatte, die wegen versuchter Tötungsdelikte in Untersuchungshaft saßen. Seit teilweise mehr als einem Jahr befanden sich die Verdächtigen dort, ohne dass das Landgericht Frankfurt die gegen sie erhobenen Anklagen zuließ und Termine für die Prozesse festlegte. Zu lang, entschied das Oberlandesgericht, und unter diesen Umständen nicht länger vereinbar mit dem Recht.

In Wiesbaden nahm man die Hilferufe nicht ernst

Die Folge: Männer, die versucht haben sollen, andere Menschen mit Messern zu töten, und denen die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vorwarf, waren wieder auf freiem Fuß. Die zuständige Schwurgerichtskammer war so überlastet, dass sie das Verfahren nicht eröffnen konnte. „Strukturell überlastet“, schrieb das Oberlandesgericht. Die Kammer habe so viele Verfahren abzuarbeiten, in denen die Angeschuldigten in Untersuchungshaft sitzen, dass sie auch dann nicht mehr nachkommen könne, wenn sie nahezu jeden Tag verhandle.

Mitte Februar machte dann abermals eine Statistik die Runde. 13 Verdächtige seien im Jahr 2022 in Hessen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil ihre Verfahren zu lange dauerten, meldete die Deutsche Presse-Agentur und bezog sich auf eine Umfrage der „Deutschen Richterzeitung“ bei den Justizministerien und Oberlandesgerichten der Länder. Nur Bayern stehe mit 15 Entlassungen noch schlechter da.

Was war da bloß in Hessen los? Die Antwort: Es waren dieselben Mechanismen am Werk wie in anderen Bundesländern. Wie viele Anklagen im Lauf des Jahres zu einem Gericht kommen, ist nicht vorhersehbar. Es gibt Jahre, in denen die Jugendkammern kaum hinterherkommen und die Schwurgerichtskammern ein „normales“ Pensum abarbeiten. In anderen Jahren ist es umgekehrt. Zuständigkeiten und das für die Urteilsfindung auch nicht ganz unerhebliche Fachwissen in bestimmten Deliktsbereichen lassen sich nicht eben mal fix hin und her schieben, wie es gerade passt. Und wenn es ums Aushelfen geht, muss ein Gerichtspräsidium erst einmal eine Kammer finden, die überhaupt freie Kapazitäten hat. Was wiederum bedeuten kann, dass die, die aushelfen sollen, irgendwann bei ihren eigenen Verfahren nicht mehr hinterherkommen. Das ist kein Gedankenspiel, sondern Realität an hessischen Gerichten.

Nimmt man hinzu, dass auch Richter krank werden oder aus anderen Gründen ausfallen und nicht immer rechtzeitig in ihre Kammern zurückkehren können, muss man festhalten, dass die Dinge manchmal einfach unglücklich laufen. Auch die Justiz besteht aus Menschen. Und nicht zuletzt hing es mit der Pandemie zusammen, dass manches Verfahren länger gedauert hat, als geplant war: Logisch, dass sich die Dinge verzögern, wenn ständig Verfahrensbeteiligte oder Zeugen positive Corona-Tests haben.

Neue Kammern zu schaffen, um überlastete zu entlasten, war in der Vergangenheit Utopie. Die Hilferufe der Praxis wurden in Wiesbaden jedenfalls nicht so ernst genommen, dass sich der Alltag spürbar verändert hätte. Während in anderen Bundesländern auch mit Blick auf neue Kriminalitätsphänomene vorausschauend neue Kammern eingerichtet wurden, fürchteten die Hessen den Kollaps. Wilhelm Wolf, Präsident des Landgerichts Frankfurt, warnte im November 2021, dass das Gericht seine Aufgaben bald nicht mehr erfüllen könne, wenn es nicht personell verstärkt werde. Ein drastischer Appell. Nicht nur in Frankfurt sahen die Verantwortlichen voraus, dass mit dem vorhandenen Personal Verzögerungen nicht mehr aufzuhalten seien. Sie behielten recht.