Auf der Bergwacht-Station : Die Retter vom Feldberg

Einmal Bergwacht, immer Bergwacht. Als Jens Werner die Dienststation auf dem Gipfel zum ersten Mal betritt, ist er elf. Es ist das Jahr 1979, seine Vorgänger haben das Häuschen gebaut. Inzwischen leitet der 55 Jahre alte Elek­tromeister aus dem Taunus die Bereitschaft Großer Feldberg. Es ist ein Eh­renamt. Im Kamin züngeln Flammen, auf dem Tisch liegt das Funkgerät. Werner, ein schlanker Mann mit schmalem Gesicht und dünnen Ringen in den Oh­ren, steht auf. An der Stange im Vorraum hängen noch ein paar der robusten blau-roten Jacken, wie sie alle Bergretter in der Station tragen. Vorbei an den beiden Bergwacht-Elektrorädern im Eingang und den Skiern in der Ecke geht Jens Werner nach draußen. An der alten Schanze zeigen die Kollegen den Maltesern, wie das geht: im Gebirge je­manden retten.

Niemand kann das an einem Samstag lernen. Die Ausbildung dauert drei Jahre, und bis einer einen Einsatz leiten darf, vergehen sechs. An diesem Wo­chenende geht es darum, dass die etwa zehn Notfallsanitäter und Notfallsanitäterschüler eine Idee davon bekommen, was die Bergwacht alles macht und kann. Der Malteser Hilfsdienst Hochtaunus hat eine Station in Schmitten-Niederreifenberg übernommen – vom Deutschen Roten Kreuz, dem anderen Rettungsdienst im Hochtaunus. Die Bergwacht gehört zum DRK, die Kollegen dort wissen, wann es klug ist, sie bei einem Einsatz dazuzuholen. Bei den Maltesern soll das künftig genauso sein. Niederreifenberg liegt am Fuß des Feldbergs. Daher die Übung an der alten Schanze.