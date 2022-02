Inzidenz springt in Hessen : Auch auf Intensivstationen wieder mehr Corona-Kranke

Mehr neue Fälle, mehr Patienten auf Normalstationen und auch mehr Kranke auf Intensivstationen: In Hessen nimmt das Corona-Geschehen weiter Fahrt auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Homepage des Robert-Koch-Instituts nun bei 1533 nach 1093 vor sieben Tagen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 1227. Die hessischen Gesundheitsämter haben dem RKI über Nacht fast 19.000 neue Fälle gemeldet und damit einen neuen Höchstwert sowie sieben weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Vor einer Woche waren es 13.385 Neuinfektionen und 27 Todesfälle gewesen.

Dessen ungeachtet will die hessische Landesregierung nach dem jüngsten Urteil zu 2 G im Handel ihre Corona-Regeln anpassen. „Die hessische Landesregierung wird die Verordnung anpassen, sowohl bei der 2-G-Regelung als auch bei den Veranstaltungen“, teilte ein Regierungssprecher der dpa mit. An diesem Mittwoch will die Landesregierung nähere Einzelheiten nennen, wie es heißt. Die Details werden für den Abend erwartet.

Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter

Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden finden sich nun unter den ersten sieben Städten und Landkreisen mit den höchsten Zahlen an binnen Wochenfrist verzeichneten neuen Fällen wieder. In Frankfurt ist der Kennwert auf 2318 neue Fälle binnen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gestiegen nach 1353 vor sieben Tagen, in der Nachbarstadt auf 2177 nach 1568 und in der Landeshauptstadt auf 2158 nach 1880. Zuvor hatte Frankfurt technische Probleme bei der Meldung von Neuinfektionen an das RKI gemeldet und Wiesbaden kam mit den Meldungen nicht nach.

Eine steigende Inzidenz zieht seit Beginn der Pandemie mit Verzug auch mehr Patienten auf Corona-Stationen nach sich. Das ist auch in diesen Tagen der Fall. Zuletzt verzeichnete das RKI den Wert 6,02 binnen Wochenfrist in Krankenhäusern neu aufgenommene Corona-Patienten unter 100.000 Einwohnern. Das ist der höchste Wert seit Jahresbeginn, auch im Dezember lag er klar darunter. Vor einer Woche betrug er gut vier. Unter den Patienten sind auch Personen, die wegen anderer Beschwerden ins Krankenhaus gegangen und dort positiv getestet worden sind.

Die hessischen Kliniken betreuen auf Normalstationen 1156 Corona-Patienten nach 1069 am Vortag, darunter 156 Verdachtsfälle. Vor einer Woche waren es insgesamt 893 gewesen, dies zeigt den deutlichen Anstieg. Auf den Intensivstationen liegen 216 Covid-Kranke, zehn weniger als vor einer Woche, aber zehn mehr als am Dienstag. Hier deutet sich eine Trendwende an.

Alle hessischen Großstädte und Landkreise sind nach wie vor Hotspots. Das bedeutet: Dort gelten in besonders belebten Orten die Maskenpflicht und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Hotspot ist eine Kommune, die drei Tage hintereinander eine Inzidenz von 350 aufweist. Aus der Hotspot-Riege fällt sie heraus, wenn der Wert fünf Tage in Folge unter 350 liegt.

80 Impfschäden-Anträge

Wegen möglicher gesundheitlicher Schäden im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung sind in Hessen bislang 80 Anträge auf Entschädigung gestellt worden. „Anerkennungen sind bislang nicht erfolgt, da die umfangreichen Ermittlungen derzeit noch andauern“, teilte das zuständige Regierungspräsidium in Gießen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Antrag sei bislang abgelehnt worden. Bei den geltend gemachten gesundheitlichen Schäden gehe es zum Beispiel um Thrombosen, Herzerkrankungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung oder Sehstörungen. Zuvor hatte hessenschau.de darüber Entschädigungsanträge.