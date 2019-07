Eigentlich, so dachten viele Wächtersbacher, glückt das Zusammenleben der Kulturen in ihrer Stadt besser als andernorts. Aber dann wird ein junger Mann am helllichten Tag niedergestreckt, nur weil er dunkelhäutig ist.

Hier geht der Chef noch selbst ans Telefon. Wer bei Andreas Weiher anruft, landet meist direkt beim Bürgermeister, nicht etwa in seinem Sekretariat. Und telefonieren muss Weiher dauernd, erst recht, seit am Montag ein 55 Jahre alter Rassist einen 26 Jahre alten Eritreer niedergeschossen und schwer verletzt hat, bevor er sich selbst das Leben nahm. Etliche Journalisten haben Gesprächsbedarf, mit der Polizei konferiert Weiher wegen einer für heute geplanten Antifa-Demo, und die normalen Amtsgeschäfte müssen auch erledigt werden: „Eigentlich wollte ich mich die Woche um die Schloss-Sanierung kümmern, das muss jetzt halt warten.“ Im Zusammenhang mit dem Attentat ist Weiher besonders gefragt, weil er am Tag nach den Schüssen eine Mahnwache mitorganisiert hatte. 400 Teilnehmer kamen – für eine kleine Stadt wie Wächtersbach ist das mitten in der Urlaubszeit bemerkenswert.

Hanns Mattes Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mittlerweile hat Weiher eine Liste aufgestellt: Diese Presseanfragen werde er noch bearbeiten, sagt der Sozialdemokraten, dann sei Schluss: „Man muss ein paar Leute schützen, auch mich.“ Weiher ist von Haus aus Polizist und schon deswegen alles andere als naiv, „aber das man wegen der Mahnwache im Netz beschimpft wird, das trifft. Die Hetze der letzten Jahre trägt Früchte.“ Weiher lässt keine Zweifel, wo er deren Urheber verortet: Die AfD habe die sozialen Medien in der Vergangenheit „perfekt bedient“ und zum Beispiel eine Neid-Debatte über Asylbewerber geschürt – „bis dann etwas hängen bleibt“. Das bereite den Boden für frappierende Äußerungen im Netz, in denen der Schütze fast schon als Opfer dargestellt werde.