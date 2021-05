AstraZeneca : Hausärzte sollen Urlaub „retten“

Gesundheitsminister Spahn hat einen regelrechten Goldrausch ausgelöst, als er Anfang Mai verkündete, die zweite Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs Vaxzevria könne in Arztpraxen bereits vier Wochen nach der ersten gegeben werden. Bis dahin galt: Zwölf Wochen sollten zwischen beiden Terminen liegen, damit die Antikörper den besten Schutz entfalten können. Seitdem ärgern sich einige jener über Sechzigjährigen, die sich ordentlich im Impfzentrum für einen AstraZeneca-Termin angemeldet hatten, aber erst drei Monate später auf die planmäßige Zweitimpfung hoffen dürfen. Sie haben sich an alle Spielregeln gehalten, werden aber nicht bis zum Sommerurlaub den vollen Immunschutz erreichen. In den Callcentern kann man bundesweit ein Lied singen von den Umbuchungswünschen vieler, die nun auch früher als vorgesehen ihre zweite Dosis Vaxzevria erhalten wollen.

„Wer will, der kann“

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Innenministerium, das die Impfzentren organisiert, will dort an der 12-Wochen-Frist für den zweiten Impftermin festhalten – weil so der bestmögliche Schutz gewährleistet sei, aber auch aus organisatorischen Gründen. Hessen verfüge weder über die entsprechenden Impfstoffkapazitäten in den Landeszentrallagern noch seien Lieferungen des Bundes in einer Größenordnung avisiert, die eine Umbuchung von mehr als 300.000 Zweit-Impfterminen möglich mache, erläutert ein Sprecher.