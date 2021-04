2386 neue Corona-Infektionen : Sondertermine für Astra-Zeneca in Frankfurt

Die Inzidenz in Hessen ist zum Donnerstag abermals gestiegen. Kita-Träger wollen das Testen an ihren Einrichtungen ausweiten. Für Astra-Zeneca gibt es in Frankfurt zusätzliche Impfmöglichkeiten.

Astra-Zeneca in der Festhalle: Zum Impfen mit dem viel diskutierten Impfstoff gibt es am Wochenende zusätzliche Möglichkeiten. Bild: dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt weiter an. Binnen 24 Stunden wurden den Behörden 2386 Fälle gemeldet, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht. Es gab weitere 16 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht wurden. Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, erhöhte sich auf 161,5 nach 156,8 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen insgesamt 249.343 Infektionen und 6691 Todesfälle registriert.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 292,4 die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 200 lagen auch die Kreise Limburg-Weilburg (281), Hersfeld-Rotenburg (275) sowie Fulda (259,5). Die niedrigsten Werte wiesen der Kreis Bergstraße mit 96,5 sowie der Werra-Meißner-Kreis mit 99,4 auf.

Ciesek warnt vor „Türöffner-Tests“

Im Interview mit der F.A.Z. plädierte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek derweil grundsätzlich für vermehrtes Testen, warnte aber zugleich davor, sie als „Türöffner-Tests“ zu verstehen, um Menschen das Shoppen oder den Besuch von Veranstaltungen zu ermöglichen. Das könnte eine falsche Sicherheit erzeugen, die aufgrund der nicht hundertprozentigen Sicherheit der Schnelltests gefährlich sei. „Wir wissen schon lange, dass diese Tests nicht jeden Infizierten erkennen. Und es gibt in der Tat qualitative Unterschiede. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine Liste mit Tests erstellt, die für die Anwendung in Deutschland zugelassen sind“, sagt Ciesek.

Nichtsdestotrotz seien Tests beispielsweise an Schulen und Kitas sinnvoll. Kita-Träger haben entsprechend für eine Ausweitung der Corona-Testpflicht bei Kindern in ihren Einrichtungen plädiert. „Das wäre gut, denn Testen gibt Sicherheit und schützt“, sagte die Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Die Tests sollten zu Hause von den Eltern durchgeführt werden, so dass ein Kind bei einem positiven Ergebnis erst gar nicht in die Kita kommen würde.

Seit Beginn des Jahres hätten in den Frankfurter Kitas 6,5 Prozent der getesteten Kinder ein positives Ergebnis gehabt. In etwa jeder achten Kita sei das Virus an mindestens drei Menschen weitergegeben worden. „Dies sollte auf jeden Fall eingeführt werden“, sagte auch Sabine Herrenbrück, die bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Darmstadt für die Kitas zuständig ist. Die EKHN könne als Träger Tests anbieten, allerdings gebe es keinen entsprechenden Beschluss der Regierung und daher auch keine Finanzierungszusage.

Sondertermine für Astra-Zeneca

Das Frankfurter Impfzentrum bietet derweil an diesem Wochenende zusätzliche Impfungen für über 60 Jahre alte Frankfurter mit dem Impfstoff Astra-Zeneca an. Bereits am vorigen Wochenende seien kurzfristig 2471 Menschen zusätzlich geimpft worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats. Die 1200 Sondertermine für das kommende Wochenende seien bereits Mitte der Woche ausgebucht gewesen, daher seien für Samstag und Sonntag jeweils 900 weitere Impftermine freigeschaltet worden. Auch für Freitag wurden 1500 zusätzliche Termine freigeschaltet. „Endlich geht es voran und wir können allen Frankfurter:innen über 60 Jahren ein Impfangebot machen“, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen).

Einen Sonderimpftag am Samstag kündigte auch das Impfzentrum Limburg-Weilburg an, um über 70 Jahre alte Menschen Impfdosen von Astra-Zeneca aus nicht wahrgenommenen Terminen anbieten zu können. Das Impfzentrum gehe davon aus, dass im Landkreis immer noch sehr viele Menschen, die wegen ihres Alters für eine Impfung gegen das Corona-Virus priorisiert seien, noch keinen Termin erhalten haben, hieß es. Insbesondere Menschen, die sich bereits Ende Februar für eine Impfung haben registrieren lassen, warteten mitunter immer noch auf einen Impftermin.