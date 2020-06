Verdacht linksextremer Terror : 300 Demonstranten protestieren gegen Durchsuchung von Asta

Rund 300 Personen sind am Donnerstagabend durch Bockenheim gezogen und haben gegen die Durchsuchung von Räumen des Asta der Goethe-Uni protestiert. Dabei handelte es sich vor allem um linke Gruppierungen, mehrere Personen hatten sich vermummt. Anlass der Proteste: Ermittler des Bundeskriminalamtes hatten am Mittwoch Räume an zwei Orten in Frankfurt durchsucht, darunter auch beim Asta.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte zwar lediglich, dass es Durchsuchungen gegeben habe, nachdem der Bundesgerichtshof entsprechende Beschlüsse gefasst habe. Angaben zur Zahl der Beschuldigten machte er nicht. Aus Ermittlerkreisen war jedoch zu hören, dass einer der Räume zum Asta gehört. Weiter hieß es, dass es um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gehe.

Hintergrund sei der Brandanschlag auf die Leipziger Außenstelle des Bundesgerichtshofes in der Nacht zum 1. Januar 2019. Strafverfolger vermuten Linksextremisten als Täter, weil auf der Online-Plattform „Indymedia“ ein Bekennerschreiben erschien, in dem „Autonome Gruppen“ den Anschlag für sich reklamierten. Festgenommen wurde aber niemand. Die Bundesanwaltschaft wollte nicht sagen, ob es in Verbindung mit den Frankfurter Durchsuchungen Festnahmen gab.