Assmannshäuser Höllenberg : Wie schmeckt eigentlich ein 1882er-Burgunder?

Die Spätburgunder mit den Nummern 68 bis 76 funkeln in unterschiedlicher Intensität in den Gläsern. Jetzt nähert sich die „Weltraritäten-Probe“ in der Rotunde des Biebricher Schlosses dem Höhepunkt, auch wenn dieser „Flight“ aus neun Rotweinen dem Dutzend Verkoster „blind“ – also ohne nähere Angaben zum Jahrgang – serviert wird. Die Nase erschnuppert Anklänge von roten Früchten, die sich am Gaumen als intensive Kirsche und ein wenig Brombeere entpuppen. Die Zunge kostet sich durch zarte Aromen von Cassis und Dörrobst und die typischen Reifenoten eines gut gelagerten Spätburgunders. Nummer 76 sticht durch seidigen, filigranen Charakter und zurückhaltende, feine Gerbstoffe heraus.

Und tatsächlich: Genau das ist der älteste Wein der Probe. Ein 1882er Assmannshäuser, der die kaum minder phänomenalen Weine aus Spitzenjahrgängen wie 1920 und 1921 aussticht. Diese beiden tragen im Gegensatz zum 1882er auch den Namen Höllenberg auf dem Etikett. Beim 1882er war aus unbekannten Gründen darauf verzichtet worden. Dabei ist „Höllenberg“ mehr eine Herkunftsbezeichnung. Es ist ein Gütesiegel, wenn Erzeuger Weine unter diesem Namen abfüllen. Eine derartige Phalanx dieses Spätburgunders kann nur ein Erzeuger bieten: die Staatsweingüter.