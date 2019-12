Holzhäuser in Hessen : Es muss nicht gleich ein Hochhaus sein

Es hätte nicht der Gefräßigkeit des Borkenkäfers und der zwei aufeinanderfolgenden heißen Sommer bedurft, um Experten zu dokumentieren, dass es eines in Hessen reichlich gibt: Holz. Während die einen über die großen Mengen von „Schadholz“ klagen und über dessen Verwertung rätseln, haben sich andere längst Gedanken gemacht, den Rohstoff Holz grundsätzlich besser zu verwerten als bisher und zwar im Land selbst – auch mit Blick auf den Klimawandel. Die Architektenkammer Hessen plädiert dafür, in Zeiten, in denen die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes hohe Priorität hat, die Verwendung von Holz in der boomenden Bauwirtschaft zu fördern. Schließlich handelt es sich um einen nachwachsenden Baustoff, der Kohlendioxid in sich einlagert. Die Kammer fordert daher eine Offensive mit dem Titel „Holzbaukultur made in Hessen“.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Für Gertrudis Peters und Martin Kraushaar, Geschäftsführer der hessischen Architekten- und Stadtplanerzunft, liegen die Vorteile des Baustoffs auf der Hand: „Holz schützt das Klima“, argumentieren sie. Er habe eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht, was kleinere und damit kostensparendere Fundamente zur Folge habe. Zudem dämme Holz besser als andere Baustoffe, dadurch seien dünnere Wände möglich, was mehr Wohnraum bei gleichem Grundriss biete.