Michelsberger Kultur : Das aufsehenerregende Frauengrab

Bisher habe man es nicht an die Große Glocke gehängt, sagte Bürgermeister Dirk Westedt, (FDP) und die Erleichterung darüber, das nun endlich tun zu können, merkt man ihm an. Die Glocke darf auch gern ein wenig größer sein, denn sowas findet man bei der archäologischen Voruntersuchung eines Baugrundstücks im Gewerbegebiet auch nicht alle Tage: Eine Siedlung aus der Jungsteinzeit, genauer gesagt der Michelsberger Kultur, Gräben, Pfostenlöcher, Klingen aus Feuerstein, diverse Keramik und ein vollständiges Skelett. Die Frau, die dort bestattet wurde, ist 1,64 groß, lebte vor rund 6000 Jahren und ist damit wohl die älteste nachweisbare Hochheimerin. Die Stadtchronik, so der Bürgermeister bei der Präsentation der Ergebnisse, muss jetzt jedenfalls um ein Kapitel ergänzt werden.

Zeugnisse der jungsteinzeitlichen Michelsberger Kultur gibt es im Umland bereits einige. Etwa die Wallanlage am Hofheimer Kapellenberg, die besonders groß ist, eine weitere Fundstätte befindet sich in Wiesbaden-Schierstein. Es ist kein Wunder, das Menschen seit Jahrtausenden in der Gegend siedeln, im Taunus-Vorland gibt es besonders fruchtbare Lößböden. In Hochheim hingegen wurde bislang noch nichts ausgegraben, was über Römer- und Keltenzeit hinausreicht. Als man das künftige Baugebiet auf einem Acker östlich der Frankfurter Straße per Luftbild untersuchte, zeigten sich jedoch Auffälligkeiten. Der nächste Schritt war eine geomagnetische Prospektion, dabei wird der Boden mit einer Sonde abgelaufen. So konnten die erfolgversprechendsten Flächen identifiziert und als Grabungsflächen ausgewiesen werden.

Zwei Meter pro Hamsterloch

Doch bevor es im Winter 2021 ans Eingemachte gehen konnte, berichtet Archäologin Silke Hesemann von der Firma ABB Archäologie, die die Grabungen erledigte, mussten die Tunnel der dort lebenden, streng geschützten Feldhamster identifiziert werden. Ein Experte ging das Feld ab und markierte jeden Bau, in dem potenziell ein Hamster im Winterschlaf liegen konnte. Mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern pro Hamsterloch manövrierten sich dann die Bagger über das Feld. Am Ende ergaben sich 63 Befunde in einer Tiefe von 30 bis 60 Zentimetern. Keramikscherben mit Arkadenmuster kamen zum Vorschein, besagte Steinklingen und schließlich sogenannte Backteller, die typisch für die Michelsberger Kultur sind und wohl als eine Art Pizzastein der Jungsteinzeit fungierten. Alle in „sehr schönem“ Erhaltungszustand, so Hesemann erfreut.

Außerdem kreuzt ein sogenanntes Erdwerk das Feld. Erdwerke sind Doppelgräben mit Toren und einem Palisadenzaun, den man in dieser Kulturperiode um die Siedlungen herum anlegte, meist von einiger Größe. Den Verlauf nach Norden hin weiter zu erforschen könnte sich lohnen – vermutlich liegt das heutige Ärztezentrum genau in der Mitte des Ringwalls. Doch der wichtigste Fund ist das Körpergrab: „Das ist eine Seltenheit in der Michelsberger Kultur“, erklärt Silke Hesemann. Das weibliche Skelett liegt auf dem Bauch, den Kopf nach Südosten gerichtet und in gestreckter Haltung. Eventuell, vermutet Hesemann, kann man auf eine herausgehobene Stellung schließen, da man sich die Mühe machte, sie so zu begraben. Über die Bestattungskultur in dieser Zeit weiß man jedoch wenig, weil es nur so wenige Funde gibt.

Steinäxte und Vorratshaltung

Die Michelsberger Kultur dauerte von 4400 bis 3500 vor Christus und löst in Mitteleuropa die sogenannte Linienbandkultur ab. Gelten die Linienbandkeramiker als älteste Ackerbauern Europas, die Steinäxte benutzten, Vorratshaltung einführten, Häuser und Brunnen bauten und eifrig die namensgebenden Töpfe mit den charakteristischen Linienmustern töpferten, so waren die Michelsberger eher mobile Viehhirten, erklärt Dr. Dieter Neubauer, Bezirksarchäologe beim Landesamt für Denkmalpflege. Die Felder verwaldeten in dieser Zeit wieder. Auch das Sozialleben war ein anderes; Statt in Weilern aus mehreren Langhäusern wie die Linienbandkeramiker wohnten die Michelsberger Siedler lieber als kleinere Familienverbände zusammen. Dazu kamen als Haustiere Rinder und Schweine, entsprechende Knochen fanden sich innerhalb des Erdwerks. Leider fehlen bislang genauere Erkenntnisse über die Siedlungsweise, auch deshalb ist die Hochheimer Fundstätte so wertvoll.

Inzwischen sind alle Befunde dokumentiert, das Feld ist für die Bebauung freigegeben, vermutlich Anfang nächsten Jahres werden die Bagger rollen. Auch der Kampfmittelräumdienst ist durch, was wegen einer ebenfalls vorhandenen Flakstellung aus dem Zweiten Weltkrieg nicht unwichtig war. Von einem Napoleonischen Rückzugsgefecht, das quer über diesen Acker führte, blieben keine Spuren – private Sondengänger haben bereits alles abgeräumt, was jemals hier gelegen haben mag. Knochen und Stein hingegen findet man nicht mit Metalldetektoren – zum Glück für die Archäologen. Die jungsteinzeitliche Hochheimerin wurde inzwischen ins Depot in Wiesbaden umgelagert und harrt weiterer Erforschung.

Die Feldhamster dagegen haben alles verschlafen. In den Bauten fanden sich am Ende nur zwei Exemplare in Winterruhe, sie wurden in den Opel-Zoo umgesiedelt und dürfen dort gerne besucht werden.