Forschung am Hühnerberg : Spuren bis 6000 vor Christus

Schon mit dem Name gibt der „Hühnerberg“ einen Hinweis da­rauf, dass es dort für Archäologen interessant werden könnte. Mit Federvieh hat das Gebiet beim Kelkheimer Ortsteil Fischbach aber nichts zu tun. Der Name leitet sich wohl von „Hü­nen“ ab. Manche Historiker beziehen das auf Riesen, die nach volkstümlicher Vorstellung in der Vorzeit dort gelebt haben. Nach einer anderen Interpretation sind mit den Hünen Megalithen gemeint.

In vorgeschichtlicher Zeit wurden große Steinblöcke aufrecht gestellt. Als Zeichen in der Landschaft sind sie unter der bretonischen Bezeichnung „Menhir“ oder dem deutschen „Hinkelstein“ be­kannt. Ein Grenzstein, der seit dem 18. Jahrhundert am Hühnerberg die Ge­markung Kelkheims markierte, wurde als „Hohestein“ bezeichnet und ist vermutlich ein Menhir aus alter Zeit.

Forschungen auf dem Hühnerberg bei Fischbach gab es schon in den Siebzigerjahren. Damals fand der Archäologe Michael Sturm-Berger Pfeilspitzen, Keramikscherben und gebrannten Lehm, vermutlich Baumaterial von Hütten, zudem Klingen aus Feuerstein, die als Universalwerkzeug bei der Jagd zum Häuten und Zerteilen von Tieren verwendet wurden.

Scherben mit Muster der Bandkeramik

Die Spuren der Besiedlung reichen bis ins 6. Jahrtausend vor Christus zurück, wie die Kelkheimer Kulturreferentin Beate Matuschek sagte. Die Funde lassen sich der Bandkeramik-Kultur zuordnen, be­nannt nach dem Muster auf Gefäßen. Das spricht laut Matuschek dafür, dass die Siedlungsspuren am Hühnerberg älter sind als die Funde am Kapellenberg bei Hofheim, die der Michelsberger Kultur zuzurechnen sind.

In der jüngsten Zeit ließ die Stadt den Hühnerberg eingehender erforschen. Dass das Feld archäologisch untersucht wurde, heißt aber nicht, dass man etwas ausgegraben hat, wie der Archäologe Sascha Piffko sagt. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens SPAU GmbH in Münzenberg, das von der Kommune beauftragt worden ist. Nicht mit Bagger, Spaten und Pinsel wurde gearbeitet. Vielmehr hat man das geoma­gnetische Feld im Erdreich gemessen.

Erdreich wird magnetisch durchleuchtet

Im Lössboden wie am Hühnerberg richten sich magnetische Teilchen mit der Zeit nach Norden aus. Wird ein Loch gegraben, etwa als Silogrube oder für den Pfosten ei­nes Hauses, wird die Ausrichtung gestört. Bei der Messung des Magnetfeldes im Bo­den fällt auch nach Jahrtausenden noch auf, wo einmal ein Loch gegraben wurde, selbst wenn es längst wieder mit Erde oder Humus zugesetzt ist. Auf dem Feld bei Fischbach fanden die Altertumsforscher günstige Bedingungen vor, wie der Ar­chäologe berichtet. Entsprechend reichhaltig waren die Ergebnisse der Magnetfeld-Messung. Dabei zeigten sich Pfostenlöcher, die zu mehreren Langhäusern ge­hörten. In diesen 20 bis 60 Meter langen Bauten lebten in der Jungsteinzeit ganze Sippen zusammen.

Wie für die Bandkeramik üblich, sind die Langhäuser von Nordwesten nach Südosten ausgerichtet, ist an den Pfosten­löchern zu erkennen. Das heißt, die steinzeitlichen Menschen richteten ihre Behausungen so aus, dass nicht die Breitseite des Hauses dem Wetter ausgesetzt war. Die magnetische Messung zeigt nach den Worten des Archäologen auch Gräben an. Diese dienten teilweise dafür, Wasser aufzunehmen. Zum Teil wurden aus Brettern zusammengefügte Außenwände eines Hauses in einem Graben verankert.

Diese massiven Wände umgaben die Wohnstube, während der Arbeitsraum von Wänden aus Geflecht und Lehm umgeben war. Unter dem Dach war ein Stockwerk eingezogen, das als Lagerraum diente. Allzu primitiv darf man sich diese steinzeit­lichen Bauten aber nicht vorstellen, wie Piffko sagt. Das Geflecht war nämlich verputzt und der Putz weiß getüncht. Häuser dieses Typs wurden noch im frühen Mittelalter erbaut. Die Belege für mehrere Häuser in Nachbarschaft zueinander bedeuten allerdings nicht, dass sie gleichzeitig be­standen und ein Dorf bildeten. Die Bauten können auch nacheinander entstanden sein. Ein Langhaus hielt etwa 50 Jahre, dann wurde eine neue Behausung gebaut.

Archäologe will Grabung vermeiden und Denkmal erhalten

Bei Ausgrabungen wird durch Erdverfärbungen augenfällig, wo sich in der Vorzeit Gräben oder Löcher befanden. Solche Spuren bezeichnen die Archäologen als „Befunde“, im Unterschied zu Fundstücken wie Scherben oder Gebrauchsgegenständen, die mitgenommen und in einem Mu­seum ausgestellt werden können. Bei einer Ausgrabung wird das Denkmal im Boden zerstört, wie Piffko hervorhebt. Das Erdreich kann nur einmal geöffnet werden, und Fehler bei der Grabung lassen sich nicht mehr korrigieren. Deshalb müssen nach der Überzeugung des Archäologen Grabungen vermieden werden, um die Bodendenkmäler als Zeugnisse der Vergangenheit zu erhalten.

Die Befunde aus Kelkheim sind für Wissenschaftler auch in einem weiter gefassten Zusammenhang interessant, wie Piffko erläutert. Sie geben nämlich Hinweise auf die Ausbreitung der jungsteinzeitlichen Kultur mit Ackerbau und Viehzucht. So wurde nach seinen Worten der Taunus später als etwa die Wetterau besiedelt. Verfolgt man der Besiedelung, fällt auf, dass sich die Menschen der Bandkeramik-Kultur immer in der Nähe von Wasser niederließen, allerdings nicht in Hochwasserzonen, und auf Lössboden bauten. Die Höhenrücken wurden erst später besiedelt. Diese Zeit war eine Phase der Konflikte, wie der Archäologe weiß.

Das ist nach seinen Worten nicht nur daran erkennbar, dass die Wohnbauten mit Erdwällen zur Verteidigung umgeben waren. Für Konflikte spricht auch die Tatsache, dass die Kultur sich aufspaltete. Das wiederum ist für die Vorgeschichtler daran erkennbar, dass unterschiedliche Formen verwendet wurden und nicht mehr das einheitliche Muster der Bandkeramik.