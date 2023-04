Aktualisiert am

Archäologen entdecken Papstbulle in Mainz

Baustelle als Fundort : Archäologen entdecken Papstbulle in Mainz

Die Pläne für eine Einkaufs- und Erlebniswelt an der Mainzer Ludwigsstraße sind fertig. Zuerst kommen aber noch die Archäologen zu ihrem Recht. Und jeder darf dabei zuschauen.

Auf der Baustelle für das geplante Erlebnisquartier in Mainz sind mittelalterliche Funde entdeckt worden. Bild: dpa

Mauerwerk aus verschiedenen Jahrhunderten, eine Kanne aus der Jungneuzeit und eine römische Silbermünze, die auf der einen Seite den Kopf des Kaisers Trajan und auf der anderen eine Göttin zeigt: Das und einiges mehr haben die Archäologen, die seit Jahresanfang auf dem einstigen Karstadt-Areal in der Mainzer Innenstadt tätig sind, bereits entdeckt.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Der bis dato bedeutendste Fund, den die Spezialisten in der Nähe des Bischofsplatzes, also in Sichtweite des alten Mainzer Doms, im Erdreich ausmachen konnten, ist eine mittelalterliche Papstbulle.