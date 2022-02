Grabungen in der Wetterau : Verwittertes Armband aus der Bronzezeit

Rund um Florstadt in der Wetterau waren die Lebensbedingungen in der Steinzeit besser als anderswo. Das belegen Funde aus einer Grabung. Der Bau eines Logistikzentrums machte sie notwendig.

Mit bedächtiger Vorsicht entrollt Nils Georg das filigrane Stück aus der papiernen Hülle. Das verwitterte Armband, das der Mitarbeiter der archäologischen Fachfirma Wiba aus Marburg am Rande des Florstädter Ortsteils Nieder-Mockstadt präsentiert, hat schon eine Weile im Boden gelegen. Genauer gesagt seit der Bronzezeit. Zusammen mit vielen weiteren spannenden Erkenntnissen und Funden wurde das Schmuckstück der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Grabungen waren im Zuge der Bauarbeiten für neue Logistikzentren der DHL notwendig geworden. So wurde bereits vor drei Jahren, als der Bau des mittlerweile fertiggestellten dritten DHL-Gebäudes anstand, nach Resten früherer Besiedlung gesucht. Die Firma Wiba hatte dort außer einem großen Gräberfeld auch wenige Spuren eines sehr viel älteren Siedlungsplatzes gefunden. Funde aus der Jungsteinzeit (5300 bis 4900 vor Christus), der „Linearbandkeramischen Kultur“, wiesen auf die erste Bauernkultur Mitteleuropas hin. Wegen des milden Klimas und der guten Böden waren die Lebensbedingungen in der Wetterau schon immer besser als an anderer Stelle. „Die Wetterau war bereits in der Steinzeit dicht besiedelt“, sagt Sabine Schade-Lindig vom Landesamt für Denkmalpflege. Archäologen sprechen von einer „Gunstlandschaft“, wenn viele Menschen über längere Zeiträume in einem Gebiet siedeln.

Jetzt galt es, die Fläche, die für das vierte Lager vorgesehen ist, in Augenschein zu nehmen. Insgesamt wurden zwölfeinhalb Hektar auf Reste früherer Besiedlung untersucht. 900 Befunde habe man mittels der sogenannten Lidar-Aufnahme, einem auf Laserscanning basierenden Oberflächenmodell, eingehend begutachtet, berichtet Johanna Trabert, ebenfalls von Wiba. „Die Funde stammen von der Mittelbronzezeit bis zur Eisenzeit“, sagt Trabert.

Bestattungsplatz im Endneolithikum

Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass das Gelände bereits im Endneolithikum (2800 bis 2000 vor Christus) als Bestattungsplatz gedient hatte. Die Knochen der in rechteckigen Gräbern beigesetzten Menschen waren zwar sämtlich vergangen, wie die Expertin erläutert. Dennoch konnten typische Keramikgefäße gefunden werden. Auch eine filigrane Pfeilspitze aus dieser Zeit ist noch relativ gut erhalten. Ein spektakulärer Fund, ein Stück eines Schwerts oder eines Dolches, wurde eher zufällig gefunden, sagt Georg.

Bestattet wurde mit dem Kopf gen Westen. In einem Frauengrab hatten die Fachkräfte Armringe und Verzierungen aus der Bronzezeit zutage gefördert. Zudem, an anderer Stelle, eine Kette aus Glas und Bernstein. „Ein sehr interessanter und auch seltener Fund“, wie Sabine Schade-Lindig sagt. Schließlich müsse der Bernstein ja irgendwie in die Wetterau gekommen sein. Ein Hinweis also dafür, dass die Menschen auch damals schon weite Wege gegangen seien, um Handel zu führen. „Weiter, als man gemeinhin denkt“, sagt Schade-Lindig. Auch schmückendes Beiwerk aus spiralförmig angeordnetem Bronzedraht oder sogenannte Brillenanhänger für Kleidung fanden sich im Boden.

Rund um die Grabhügel wurden in späteren Zeiten viele Brandbestattungen niedergelegt. Einige der Urnengräber lassen sich anhand der erhaltenen keramischen Gefäße und weiterer Beigaben in die Urnenfelderzeit (1200 bis 800 vor Christus) datieren. Besonders bedeutend sind darüber hinaus vier Pfostenbauten. Da ausgeprägte Spuren von Siedlungstätigkeit in dem Gebiet fehlen, könnten sie, so steht zu vermuten, mit dem Gräberfeld in Zusammenhang stehen und für kultische Zwecke im Bestattungsritual gedient haben. Wo die in einem Zeitraum von mehr als 2000 Jahren Bestatteten ihre Wohnstätte hatten, bleibt aber offen: Bislang ist nur die ältere linearbandkeramische Siedlung im näheren Umfeld bekannt, die nicht mit dem Gräberfeld in Verbindung zu bringen ist.

Und was passiert jetzt mit den reichlichen Funden? Sie sind Landeseigentum und werden beim Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden restauriert, später verpackt und im Depot eingelagert. Wichtig sei, dass man die Fundstücke zusammenhalte, erläutert Schade-Lindig. Gleichwohl könnten die Exponate für spätere Ausstellungen, etwa in Florstadt, oder für wissenschaftliche Arbeiten ausgeliehen werden. katw.