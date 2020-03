Arbeitsagentur und Corona : Wann können Unternehmen mit Geld rechnen, Herr Martin?

Sie hatten in der vergangenen Woche 7300 Anfragen für Kurzarbeit. Bedeutet das, dass nun in mehr als 7000 Betrieben in Hessen Mitarbeiter in Kurzarbeit sind?

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Die Zahl bezieht sich auf Betriebe, die im ersten Schritt Kurzarbeit angezeigt haben. Für Firmen ist gesetzlich ein dreistufiges Verfahren zwingend vorgeschrieben: Eine Kurzberatung durch uns, die auch telefonisch erfolgen kann, der formale Antrag und zeitversetzt dann die Abrechnung der tatsächlich von Kurzarbeit betroffenen Personen. Ich gehe aber davon aus, dass wir mittlerweile die Anzahl der 7300 Kurzarbeits-Anfragen weit überschritten haben.