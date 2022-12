Antisemitisches Kirchenbild : Der blonde Jesus von Offenbach

Antijüdische Darstellungen in Kirchen sind keine Seltenheit. Viele sind sogar noch unkommentiert. So auch ein monumentales Wandbild im evangelischen Gotteshaus in Offenbach-Bieber, entstanden während des Nationalsozialismus.

Die Sitzbänke sind aus schlichtem braunem Holz. Keine Ornamente, nur Taschenhaken. Durch rechteckige Fenster scheint Licht in die evangelische Kirche im Offenbacher Stadtteil Bieber. Fensterbilder gibt es nicht. Kaum etwas lenkt beim Betreten des Gotteshauses den Blick von dem monumentalen Wandbild auf der Rückseite des Altarraums ab. Etwa fünf Meter breit und 2,5 Meter hoch zeigt es die Kreuzigung Jesu Christi. Links und rechts an den Wänden sind etwas schmaler Geburt und Auferstehung zu sehen.

Wandbilder in einer Kirche, die biblische Geschichten wiedergeben, sind zunächst nichts Ungewöhnliches. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass sich diese von vielen historischen Darstellungen unterscheidet. Statt olivfarbener bis brauner Haut, dunkelbraunem bis schwarzem Haar und dunklen Augen hat Jesus auf den Bildern in Offenbach-Bieber rosige Haut, blondes wallendes Haar und blaue Augen. Sein Körper ist muskulös, und obwohl er ans Kreuz genagelt wurde, scheint sein Gesicht eher verträumt statt schmerzverzerrt. Die Auferstehungsszene auf der rechten Seite erweckt eher den Eindruck, als habe der Messias die vergangenen drei Tage im Fitnessstudio und nicht in Gefangenschaft und am Kreuz verbracht. „Alles spiegelt die damalige Abneigung gegen das Leiden wider und orientiert sich stattdessen an der Verehrung von Heldentum“, heißt es in einem Infoblatt von Gemeindemitglied Karin Ullrich aus dem Jahr 2000, das auf der Internetseite der Kirchengemeinde abrufbar ist.

Blondes Haar unter dem Kopftuch

Das Altarbild ist wie die Kirche 1935, zur Zeit des Nationalsozialismus, entstanden. Nicht nur der heroische Jesus und Maria, unter deren Kopftuch ihr blondes Haar hervorlugt, spiegeln die damalige Ideologie wider. Der Schächer am linken Kreuz ist als Juden-Karikatur im Stil der NSDAP-Zeitung „Der Stürmer“ zu erkennen. Auch die Pharisäer, die Gegner Jesu, haben Hakennasen. Um den jüdischen Elementen „arische“ gegenüberzustellen, habe der Maler des Bildes, Hans Kohl, dem Hauptmann zu Pferde, der Jesus als Erster als Sohn Gottes erkannte, seine eigenen Züge und Maria die Züge seiner Tochter verliehen, heißt es. „Das Bild ist eindeutig antisemitisch“, sagt Georg Bloch-Jessen, der seit September Pfarrer der evangelischen Gemeinde ist.

Ein Fall, der an die als „Wittenberger Judensau“ bezeichnete Schmähplastik erinnert, die in der ersten Jahreshälfte Schlagzeilen machte. Bei der „Judensau“ handelt es sich um ein antisemitisches Relief aus dem Mittelalter, das seit dem 13. Jahrhundert an der Fassade der Stadtkirche von Wittenberg hängt. Die Plastik zeigt einen Rabbiner, der einem Schwein unter den Schwanz in den After schaut. Zu sehen sind außerdem zwei weitere Juden, die an den Zitzen des Tieres saugen, das in der Religion als unrein gilt. Ein jüdischer Kläger forderte, dass die Plastik entfernt würde. Der Fall ging bis vor den Bundesgerichtshof. Da die Kirche 1988 eine Bodenplatte installiert hatte, mit der sie sich von dem antisemitischen Relief distanzierte, und an der Kirchenmauer eine Informationstafel zur Einordnung angebracht ist, durfte die „Judensau“ bleiben.

„Ein schwieriges Erbe“

Die Wittenberger Stadtkirchengemeinde selbst bezeichnet das Relief als „ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte“. Ähnliches sagt auch Pfarrer Bloch-Jessen über das Wandbild in Offenbach-Bieber, weshalb der Kirchenvorstand darüber debattiere, wie er das Bild angemessen einordnen könne. Zurzeit befindet sich das Bild noch unkommentiert im Altarraum, stets im Blickfeld der Gottesdienstbesucher.

Der 1990 gestorbene Maler Hans Kohl stammte aus Mainz. Er gehörte der Frankfurter Künstlergesellschaft (FGK) an, die durch die nationalsozialistische Diktatur gleichgeschaltet worden war, wie auf der Website der FGK vermerkt ist. Kohl behauptete von sich selbst, wie es in der 1993 erschienen Biographie „Maler, Puppenspieler, Gärtner“ von Werner Zimmer heißt, dass er vor allem Blumen gemalt habe, um der nationalsozialistischen Ideologie in seinen Bildern zu entgehen. Zudem betont er, dass er überzeugter Freimaurer und kein Mitglied in der NSDAP gewesen sei. Lieber habe er keine Bilder malen wollen, als sie im Sinne des Nationalsozialismus zu gestalten. In der Tat zeigen die wenigen Werke, die von Kohl aus der Zeit des Nationalsozialismus existieren, überwiegend Blumen. Geld verdiente der Künstler damals vor allem als Marionettenspieler. Dass Kohl das antisemitische Wandbild in Offenbach gemalt hat, steht im Widerspruch zu seinen Aussagen in der Biographie.