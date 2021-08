Antikes Steingebäude in Mainz : Das Geheimnis des Drusussteins

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ ist eine Erkenntnis, über die schon in der Antike gesprochen worden sein soll. Von Marcus Tullius Cicero etwa, der sich dabei wiederum auf den griechischen Philosophen Sokrates berufen haben soll. Gut 2000 Jahre später muss auch Marion Witteyer, Leiterin der Landesarchäologie in Mainz, öffentlich eingestehen, dass sie nicht mit Sicherheit sagen könne, ob der gerade aufwendig gesäuberte und konservierte Drususstein tatsächlich ein um 9 vor Christus errichtetes Ehrenmal für den jung verstorbenen römischen Feldherrn Drusus sei. Womöglich handele es sich bei dem Denkmal – und dafür spreche vor allem die Bauform – um ein anderes römisches Siegesmonument: eines, das beispielsweise aus Freude über die zumindest zeitweilig als gelungen betrachtete Unterwerfung der Germanen aufgestellt worden sein könnte.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Die Kombination aus Quader, Rund und Kegel erinnert laut Witteyer jedenfalls an die Architektur des Tropaeum Alpium, das nach einem erfolgreichen Feldzug, bei dem 46 Stämme unterworfen worden waren, im Jahr 15 vor Christus zu Ehren des Kaisers Augustus in den Seealpen oberhalb des heutigen Monacos aufgebaut wurde, um von der Macht Roms zu künden. Nach vorherrschender Meinung wollten die einst in Mogontiacum stationierten Soldaten mit dem Kenotaph ihren mit 29 Jahren früh verstorbenen Feldherrn Drusus ehren, der auf der anderen Rheinseite vom Pferd gestürzt und an den Verletzungen gestorben war. Fortan wurden im römischen Mainz zudem jährlich große, mehrtägige Gedenkfeiern abgehalten, zu denen laut Überlieferung jeweils Vertreter aus bis zu 60 gallischen Bezirken geladen waren. Von einem Monument zu Ehren des Verstorbenen sei in den alten Berichten nichts zu lesen, so die Argumentation der Archäologin: vielmehr von einem Tumulus genannten Hügelgrab.

Welches steinerne Zeugnis wurde teuer hergerichtet?

Womit sich die Frage stellt, welches steinerne Zeugnis inmitten der Zitadelle über mehrere Jahre hinweg und für rund 1,6 Millionen Euro hergerichtet worden ist. Nicht zum ersten Mal gebe die Stadt der Archäologie Rätsel auf, die sich wohl allenfalls dann lösen ließen, wenn man in den Fundamenten des Bauwerks oder in Schichten des Erdreichs, die sich direkt daran anschließen, etwas Hölzernes finde. Denn das ließe sich mittels C14-Methode zeitlich relativ genau datieren.

Um wissenschaftlich sicher zu sein, brauchte es gar zwei Teststücke aus der Bauphase. Daran werde noch gearbeitet, sagte die Archäologin am Donnerstag bei einem Pressetermin in der Festungsanlage, zu dem auch Denkmalpflegedezernentin Marianne Grosse (SPD) und Christian-Friedrich Vahl von der Initiative Römisches Mainz gekommen waren.

Mit einer App durch Mainz

Beide zeigten sich überzeugt davon, dass die Stadt trotz aller berechtigten Zweifel am Drususstein insgesamt auf gutem Wege sei, ihr römisches Erbe künftig besser zu präsentieren. Demnächst soll etwa am in Teilen freigelegten römischen Bühnentheater, ehemals wohl die größte Spielstätte ihrer Art nördlich der Alpen, ein Besucherpavillon geöffnet werden. Auch eine App sei in Arbeit, mit deren Hilfe man sich über die weit verstreut liegenden antiken Stätten in Mainz informieren könne: Dazu gehören die Gräberstraße in Weisenau, die Reste einer römischen Wasserleitung im Zaybachtal und das einstige Eingangstor zum Legionärslager auf dem Kästrich.

Mehr zum Thema 1/

Rund um den gut 20 Meter hohen Drususstein, den selbst Witteyer bis zum Beweis des Gegenteils weiterhin so nennen will, wurden allerlei Funde im Erdreich entdeckt: von sehr kleinen römischen Münzen aus dem dritten Jahrhundert nach Christus bis hin zu Verpackungsmaterial von 1989, das einst eine Milka lila Pause umhüllt habe. Das Bauwerk selbst habe sich aber noch nicht „knacken“ lassen, sagen die Forscher, die weiter hoffen, durch zusätzliche Grabungen oder Bohrungen das Alter und die frühere Bedeutung des „imperialen Monuments“ herauszufinden. So oder so sei es ein Beleg für die in der Antike enge Verbindung zwischen Rom und Mainz.