Musik auf Anti-Corona-Demos : Der Sound der Bewegung

Musik verbindet – auch die sogenannten Spaziergänger. Wer sich unter die Corona-Protestler in der Region mischt, kennt den Soundtrack der Bewegung. Ob Pink Floyds „Another brick in the wall“ oder Marius Müller-Westernhagens „Freiheit“ – am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: Die Hymnen schweißen zusammen, egal ob man für den Weltfrieden demonstriert oder hanebüchene Klischees verbreitet.

Wobei man unterscheiden muss zwischen Songs, die eigens für die Schwurbel-Charts geschrieben wurden, Künstlern, die selbst schuld sind, und Musikern, deren Songs gekapert wurden. Rapbellions Anti-Impf-Rap „Ich mach da nicht mit“ gehört klar in die erste Schublade, in der Deutschlands musikalischster Reichsbürgerversteher Xavier Naidoo Sätze singt wie „Es kann gar nicht sein, euer Gift kommt niemals in uns’re Körper rein“.

Reim dich, oder ich impf dich! Naidoo ist ziemlich fleißig, er ist auch bei „Heimat“ zu hören, einer Art „We are the world“ für Corona-Leugner, unter Beteiligung eines früheren AfD-Landtagsabgeordneten und dem gruseligen Zentralorgan für Verschwörungsschwurbler aller Art, dem Internetfernsehsender kla.tv.

Gekaperte Lieder unschuldiger Künstler

Anders ist der Fall Nena gelagert. Die Sängerin ist wegen mancher Aussage zur Maskenpflicht in der Szene beliebt, noch aber ist sie nicht in die Abgründe eines Naidoo oder Michael Wendler („Sie liebt den DJ“) gerutscht. Zumal ihr Welthit „99 Luftballons“ nichts dafür kann, der ist nämlich ein Anti-Kriegs-Lied aus den Achtzigerjahren. Solche Fälle gibt es auch international, man denke nur an Morrissey oder Eric Clapton. Dass Roger Waters von Pink Floyd immer dann gespielt wird, wenn jemand irgendwo „Widerstand“ ruft, hat sich der Mann hart erarbeitet.

Dann gibt es noch die unschuldigen Künstler, deren Lieder gekapert wurden. So wie Helene Fischers „Wann wachen wir auf“. Obwohl, mit „Aufwachen“ ist man schnell in der rechten Ecke, aber da kann man der unpolitischen Schlagersängerin wohl zugutehalten, nicht so weit gedacht zu haben. Völlig in Schutz nehmen muss man Bob Marley für seine Zeilen „You can fool some people some­times. But you can’t fool all the people all the time“. Das passt dem gemeinen Corona-Leugner zwar in den Kram, aber der Song „Get Up, Stand Up“ war auf die haitianische Bevölkerung gemünzt, die unter der Fuchtel der brutalen Duvalier-Familie stand. Das ist Jahrzehnte her. Ähnliches gilt auch für den Bürgerrechtsgassenhauer „We Shall Overcome“. Joan Baez würde wahrscheinlich in ihre Gitarre beißen, wenn sie davon erführe.

Mehr zum Thema 1/

Ein zweifelhaftes Comeback als Revolutionssänger erlebt zurzeit Marius Müller-Westernhagen. Dessen Einheitshymne „Freiheit“, die vor allem in der Liveversion von 1989 berühmt geworden ist, gehört zu den meistgekaperten. Denn der Song ist nicht nur nicht für sogenannte Querdenker geschrieben, sondern auch nicht für die Wiedervereinigung. Den Text zu „Freiheit, Freiheit, ist das einzige, was zählt“ hat Westernhagen vor 1989 im Frankreich-Urlaub geschrieben, als er – auf der Suche nach den richtigen Worten – frei zur französischen Revolution assoziiert hat.