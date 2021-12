Impfungen in Hessen : Ansturm auf Kinderarztpraxen

In Hessen sind nun auch Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren möglich. Allerdings ist die Entscheidungsfindung für Eltern mindestens so schwierig wie die Terminvergabe.

Nun auch für die Jüngeren: Wie hier in Berlin können künftig auch in Hessen schon die Fünf- bis Elfjährigen geimpft werden. Bild: dpa

Seit die Ständige Impfkommission (STIKO) in der vergangenen Woche angekündigt hat, dass sie die Corona-Impfung für jüngere Kinder mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen will, stehen bei den hessischen Pädiatern die Telefone nicht mehr still. Denn auch gesunde Kinder zwischen fünf und elf Jahren können bei individuellem Wunsch geimpft werden.

Auch bei dem Kinderarzt Burkhard Voigt in Frankfurt klingelt es ständig. Er versucht vor allem, Eltern zu beruhigen, die bei ihm nicht gleich am nächsten Wochenende einen Impftermin für ihr Kind ergattern konnten. Die Empfehlung der STIKO, zunächst nur die besonders gefährdeten kleineren Kinder zu impfen, hält er für richtig: „Wir wissen einfach noch nicht, ob eine Impfung für alle jüngeren Kinder medizinisch sinnvoll ist, da noch nicht ausreichend Daten vorliegen.“ Aber er verstehe die Ängste der Eltern gesunder Kinder, die abwägen müssten, ob eine größere Gefahr für ihr Kind von einer Corona-Infektion oder von einer Impfung ausgehe.

Sechs Wochen Abstand

In Hessen haben nach Angaben des Sozialministeriums Ärzte, Gesundheitsämter und Kinderkliniken mehr als 180.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech bestellt. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wird ein niedrig dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Impfstoff verwendet. Laut STIKO sollen davon zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für noch jüngere Kinder gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff. In Hessen werden die Kinderimpfungen wohl am Donnerstag beginnen. Anders als in Bundesländern wie etwa in Rheinland-Pfalz gibt es in Hessen keine landesweite zentrale Vergabe von Impfterminen. Außer den einzelnen Praxen und Kliniken koordinieren auch die Kommunen die Termine für die Kinderimpfungen.

In Frankfurt sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr im Impfzentrum an der Messe Immunisierungen dieser Altersgruppe möglich sein. Dazu sollen bald online Termine vergeben werden. Außerdem bietet das Bürgerhospital am Mittwoch, 22. Dezember, Termine für eine Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Anmeldungen sollen von Freitag an auf der Homepage des Bürgerhospitals möglich sein.

Der Hochtaunuskreis bietet vom 18. bis 23. Dezember eine Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige an. Sie werden jeden Tag von 10 bis 18 Uhr im Impfzentrum des Kreises am Grünen Weg in Bad Homburg geimpft. Es befindet sich im Südcampus im Stadtteil Ober-Eschbach. Das Angebot richtet sich nur an Bürger des Hochtaunuskreises. Eine Anmeldung ist unter der Adresse www.hochtaunus-kliniken.de/impfzentrum-hochtaunus nötig.

Die Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg plant im Kongresszentrum Darmstadtium sowie im Impfzentrum Reinheim ebenfalls Impftermine für Fünf- bis Elfjährige. Sie sind am Samstag, 18. Dezember, und am 29. Dezember vorgesehen. Die Kinder dieser Altersgruppe müssen von einem Elternteil begleitet werden. Leben die Eltern getrennt, ist die Einwilligungserklärung beider Elternteile notwendig.