Anschlag in Hanau : Hakenkreuze auf Gedenkplakaten

Unbekannte haben Plakate in Frankfurt, die an die Anschlagsopfer in Hanau erinnern, mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Niemals vergessen: eine Demonstration zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags im vergangenen Jahr in Hanau Bild: dpa

Am Jahrestag des Anschlags in Hanau haben Unbekannte in Frankfurt zwei Plakate, die zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Attentats errichtet worden sind, mit Hakenkreuzen beschmiert.

Wie die Polizei mitteilte, hat der oder haben die Täter die Schmierereien vermutlich am Freitag am U-Bahn-Abgang am Kirchplatz in Bockenheim mit einem schwarzen, dicken Filzschreiber aufgetragen, wobei die Hakenarme laut einem Sprecher in die linke Richtung zeigten. Dennoch werde das Symbol als verfassungsfeindliches Zeichen gewertet. Die Polizei sprach von einem „demokratiefeindlichen Angriff" Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.