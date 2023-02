Aktualisiert am

Anschlag in Hanau

Anschlag in Hanau :

Anschlag in Hanau : Anklage gegen Vater des Attentäters

Der Tag danach: Der Bereich um die Shisha-Bar in Hanau ist weiträumig abgesperrt. Bild: Frank Röth

Der Vater des Attentäters, der vor drei Jahren neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau ermordete, beschäftigt weiter die Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Hanau bestätigte, dass sie gegen den 75 Jahre alten Hans-Gerd R. Anklage erhoben hat wegen des Vorwurfs der Bedrohung und Beleidigung. Er soll auf der Straße zwei Menschen verfolgt, beleidigt und verfolgt haben. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft in 27 Fällen gegen R. wegen Verstößen gegen das „Gewaltschutzgesetz“. Dieses gibt dem Gericht die Möglichkeit einer Schutzanordnung, um Opfer von Gewalt und Bedrohungen zu beschützen.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. Folgen Ich folge

Wie das Amtsgericht Hanau bestätigte, beantragte die Staatsanwaltschaft im Dezember außerdem einen Strafbefehl wegen sechs Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz. Unter anderem soll R. falsche Verdächtigungen geäußert und Hausfriedensbruch begangen haben. Das Amtsgericht kam dem Ansinnen der Staatsanwaltschaft nach und erließ Strafbefehl, der bereits rechtskräftig ist. Verhängt wurde eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 60 Euro. Näheres war nicht zu erfahren. Termine für die Verhandlungen stehen nach den Worten eines Sprechers des Amtsgerichts noch aus.

Bürgermeister beschimpft und Schüler bedroht

Hans-Gerd R. ist dem Hanauer Gericht kein Unbekannter. Im Herbst 2022 wurde er vom Landgericht Hanau zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Angeklagt worden war er wegen Beleidigung in zwei Fällen. Unter anderem hatte er nach den Feststellungen des Gerichts Angehörige der Attentatsopfer, die in der Nähe seines Wohnhauses eine Mahnwache am Anschlagsort Kurt-Schumacher-Platz hielten, als „wilde Fremde“ bezeichnet.

Weil er als ungebetener Gast im Rathaus aufgetaucht sein soll, Mitarbeiterinnen belästigt und Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) beschimpft haben soll, bekam der Rentner Hausverbot im Rathaus. Außerdem wurde ihm nach Auskunft er Staatsanwaltschaft aufgelegt, mindestens 30 Meter Abstand zu Serpil Temiz Unvar, der Mutter des ermordeten Ferhat Unvar, zu halten. Er darf zu ihr auch keinen Kontakt aufnehmen. Die Verbot wurde verhängt, nachdem R. sich mehrfach dem Haus mit seinem Schäferhund genähert hatte, dort länger verweilte und die Familie beobachtete.

Mehr zum Thema 1/

R. soll außerdem Kinder am Zaun einer Grundschule angesprochen und bedroht haben. Der rassistisch eingestellte Hans-Gerd R. lebte mit seiner Frau und seinem Sohn, dem späteren Attentäter, zusammen in dem Reihenhaus in der Hanauer Weststadt. Unmittelbar nachdem sein Sohn die Morde begangen hatte, kehrte dieser nach Hause zurück und erschoss seine schwerkranke Mutter und sich selbst. Der Vater leugnet die Schuld seines Sohnes. Dieser und seine Frau seien Opfer von Polizeigewalt geworden, behauptet er.