Telefonbetrug : Warum die Masche mit falschen Polizisten so erfolgreich ist

Wie kann man bloß so dumm, so naiv sein und seine Münzsammlung vor die Tür legen? Diese Frage hat man sich in den vergangenen Wochen im Frankfurter Polizeipräsidium öfter anhören müssen. Sie lässt sich nicht einfach beantworten. Eine Mischung aus Angst und Urvertrauen gegenüber dem „Freund und Helfer“ führt wohl in den meisten Fällen dazu, dass ältere Menschen auf die Masche mit den falschen Polizisten hereinfallen. Wie groß ihre Zahl ist und wie hoch der Schaden, das lässt sich kaum schätzen; der Wert der Beute beträgt nicht selten mehr als 10.000 Euro. Die Dunkelziffer sei vermutlich sehr hoch, sagt eine Polizeisprecherin. Es gebe wohl etliche, die keine Anzeige erstatteten. Zu der Angst vor Rache kommt die Scham.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es ist ein schmutziges, gut organisiertes Geschäft mit den Sorgen älterer Menschen. Die Geschichte geht, mit leichten Variationen, im Kern so: Am Telefon meldet sich ein „Oberkommissar“, manchmal auch ein „Staatsanwalt“. Er warnt eindringlich vor einer Diebesbande, die schon in der Nachbarschaft eingebrochen sei. Und man habe eine Liste gefunden, auf der der Angerufene ganz weit oben stehe. Deswegen müsse er Geld und Wertsachen schleunigst der Polizei übergeben. Die werde es sicher verwahren, bis die Kriminellen hinter Schloss und Riegel seien.