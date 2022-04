Leidenschaft Landwirtschaft : Rote Bete vor der Haustür

Aktualisiert am

Annika Schreier hat sich für einen Knochenjob entschieden. Sie baut Lebensmittel ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Und kann davon leben.

Zupackend: Die Biogärtnerin Annika Schreier im Gewächshaus in Mörfelden-Walldorf Bild: Wonge Bergmann

Ihr blondes Haar flattert im Wind, als Annika Schreier über ein fast 4000 Quadratmeter großes Grundstück am Ortsrand von Mörfelden-Walldorf eilt. „Ich muss mal schnell die Bewässerung umstellen“, ruft sie. Bewässern ist in diesen Tagen besonders wichtig, um in dem trockenen Frühjahr die Voraussetzungen für eine gute Gemüseernte zu schaffen. Die braucht Schreier auch, denn die junge Frau hat die Landwirtschaft zu ihrer Leidenschaft gemacht, wohl wissend, dass sie sich damit im März vor zwei Jahren, gerade hatte die Corona-Pandemie begonnen, für einen Knochenjob entschieden hat.

Es ist ungewöhnlich, dass sich mitten im Ballungsraum Rhein-Main junge Menschen, die nicht aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammen, für die Landwirtschaft entscheiden. Und dann noch an einem Ort, wo die letzten Landwirte schon vor vielen Jahren aufgegeben haben, weil ihnen die dafür notwendigen Flächen nicht mehr ausreichten.