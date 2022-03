Anklage bestätigt : AWO soll Spenden für Feldmann eingeworben haben

Aktualisiert am

In Bedrängnis: Die Staatsanwaltschaft bestätigt nun die Anklage gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Bild: dpa

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen erstmals offiziell mitgeteilt, Anklage gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme erhoben zu haben. Sie habe dies trotz zahlreicher Medienberichte nicht früher tun können, weil der Nachweis einer erfolgreichen Zustellung der Anklageschrift bei Feldmann noch nicht vorgelegen habe, heißt es in der Mitteilung.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Weiter teilen die Ankläger mit, nach Abschluss der seit Februar 2021 geführten Ermittlungen zu Feldmanns Verwicklung in den sogenannten AWO-Skandal bestehe ein hinreichender Tatverdacht wegen Vorteilsannahme. Sie legen Feldmann demnach zur Last, dass die im Frühjahr 2014 zugesagte Einstellung seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Zübeyde Feldmann als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der AWO Frankfurt „aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister abgeschlossen wurde und ihm bekannt gewesen sein soll, dass ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt zugesagt und die Stellung eines Dienstwagens gewährt wurde“.

Wohlwollen für Interessen der AWO

Außerdem, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll die AWO Frankfurt Feldmann im Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl 2018 „durch Einwerbung von Spenden“ unterstützt haben. „Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde.“

Mehr zum Thema 1/

Dass die Anklage gegen Feldmann erhoben ist, wurde Anfang der Woche zunächst durch einen Bericht des Hessischen Rundfunks bekannt, der sich auf Justizkreise berief. Feldmann und sein Anwalt sagten der F.A.Z. noch am Dienstag, keine Anklageschrift erhalten zu haben. Das Stadtoberhaupt hat die Vorwürfe stets bestritten. Die Frankfurter CDU hat Feldmann dagegen bereits am Dienstag aufgefordert, zurückzutreten und angekündigt, einen Abwahlantrag in der Stadtverordnetenversammlung einzubringen. Die SPD, Partei des Oberbürgermeisters, hat angekündigt, abwarten zu wollen, ob das Landgericht die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.