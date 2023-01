Getötetes Mädchen : Anklage im Mordfall Ayleen erhoben

Aus Trauer: Am Ufer des Teufelsee in der Wetterau, in dem die Leiche der 14 Jahre alten Ayleen gefunden wurde, liegt im August 2022 eine Kerze und eine Tafel dem Namen der Ermordeten. Bild: dpa

Im Fall der getöteten Ayleen hat die Staatsanwaltschaft Gießen nun Anklage beim Landgericht erhoben. Das Mädchen war zum Zeitpunkt ihres Todes 14 Jahre alt. Ihre Leiche wurde im Sommer am Ufer des Teufelsees in der Wetterau gefunden. Eine aus 30 Fahndern bestehende Sonderkommission hat den Fall mittlerweile ausermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Gießen weiter mitteilt.

Wann der Fall vor Gericht verhandelt wird, ist noch unklar. Das Schwurgericht in Gießen werde in den nächsten Monaten über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, erläuterte die Staatsanwaltschaft.

Sicherungsverwahrung möglich

Dem Angeschuldigten Jan P. wirft sie Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Sich-Verschaffen kinderpornographischer Inhalte vor. Im Falle einer Verurteilung drohe ihm neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung.

Die Anklage legt dem 30 Jahre alten, aus Waldsolms in Hessen stammenden Angeschuldigten zur Last, die 14 Jahre junge Schülerin am Nachmittag des 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto in Gottenheim in Baden-Württemberg abgeholt und nach Hessen in eine Waldgemarkung bei Langgöns-Cleeberg im Landkreis Gießen gefahren zu haben. In der Nähe eines Feldweges soll der Angeschuldigte das Mädchen kurz nach Mitternacht getötet haben. Die Strafverfolger gehen aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war, wie es weiter heißt.

Leichnam zum Teufelsee gebracht

Im Anschluss an das Tötungsdelikt soll der Angeschuldigte den Leichnam zum Teufelsee bei Echzell in der Wetterau gefahren haben. Dort fanden Einsatzkräfte der hessischen Polizei die Leiche von Ayleen.

Aufgrund der digitalforensischen Untersuchungen des Handys des Tatverdächtigen konnte festgestellt werden, dass sich Ayleen und Jan P. offenbar Ende April 2022 via „Snapchat“ kennengelernt und fortan eine Vielzahl von Nachrichten miteinander ausgetauscht hatten.

Handy- und GPS-Daten ausgewertet

Jan P. hat die Tat im September den Ermittlern gestanden. Dem Geständnis waren „umfangreiche Ermittlungen“ der Soko „Lacus“ und der Staatsanwaltschaft Gießen vorausgegangen, wie es seinerzeit in einer Mitteilung hieß.

Die hessischen Strafverfolger hatten demnach bis zu diesem Zeitpunkt „mehrere Zeugen vernommen, eine Vielzahl an Spuren ausgewertet und aufwändige rechtsmedizinische und digitalforensische Untersuchungen vorgenommen, insbesondere Handy-, Funkzellen-, GPS- sowie Geodatenanalysen. Dadurch sei es ihnen gelungen, „ein beweiskräftiges Bewegungsprofil des Beschuldigten zu erstellen und sich ein konkretes Vorstellungsbild von dem etwaigen Tatablauf zu verschaffen“. Alles in allem haben die Fahnder laut Staatsanwaltschaft 122 Zeuginnen und Zeugen vernommen und 30.000 Chats gesichtet.