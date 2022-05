Korruptionsaffäre in Justiz : Anklage gegen Frankfurter Oberstaatsanwalt erhoben

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nach Informationen der F.A.Z. Anklage gegen den unter Korruptionsverdacht stehenden Oberstaatsanwalt Alexander B. erhoben. Eine Sprecherin der Behörde sagte auf Anfrage, sie könne die Anklageerhebung „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht bestätigen. Wie berichtet, wird gegen den 54 Jahre alten leitenden Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Untreue und Steuerhinterziehung ermittelt. Das Verfahren gegen B. wurde im Sommer 2020 bekannt und war davor von der Staatsanwaltschaft unter extremer Verschwiegenheit geführt worden, um die Ermittlungen gegen den eigenen Kollegen aus einer anderen Behörde nicht zu gefährden. Den Hinweis, der zur Einleitung des Verfahrens führte, hatte die ehemalige Lebensgefährtin des nun Angeschuldigten gegeben.

Der Oberstaatsanwalt, der jahrelang die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“ leitete und Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft war, soll im Jahr 2005 einen Bekannten dazu gebracht haben, eine Firma zu gründen, deren Zweck die Erstattung von Gutachten für die Justiz war. Seit 2007 soll er faktischer Anteilseigner gewesen sein und die Geschäfte federführend mitbestimmt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge instrumentalisierte er Ermittlungsverfahren der von ihm geleiteten Zentralstelle gegen Mediziner, Kliniken und andere Akteure aus dem Gesundheitswesen gezielt, um dem Unternehmen - und damit auch sich selbst - Einnahmen zu verschaffen. „In konspirativer Weise und unter massiver Verletzung von Dienstpflichten“ habe er dafür mit mehreren Mitarbeiterinnen des Unternehmens zusammengearbeitet.

Vorwurf der Untreue

B. soll Rechnungen, „deren sachliche Unrichtigkeit ihm bekannt war“, als richtig abgezeichnet und zur Anweisung freigegeben haben. In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Januar hieß es, hierdurch sei dem Land Hessen für die damals bereits ermittelten Fälle ein Vermögensschaden von 558.000 Euro allein aus dem nicht verjährten Zeitraum von August 2015 bis Juli 2020 entstanden. Auch Vergütungsverhandlungen und der Abschluss von Rahmenverträgen, also der „konkrete Umfang der von der Justiz zu tragenden Kosten", habe zu seinen Aufgaben als Leiter der Zentralstelle gehört. Als Mitarbeiter in dieser herausgehobenen Stellung hatte er deshalb eine „Vermögensfürsorge- und Vermögensbetreuungspflicht“ gegenüber dem Land Hessen. Darauf gründet sich der Vorwurf der Untreue.

In der Mitteilung vom Januar hieß es weiter, die Mitarbeiterinnen des Unternehmens seien von B. jenseits der Auswertung von Unterlagen aus Ermittlungsverfahren auch mit allen möglichen anderen Tätigkeiten betraut worden bis hin zur teilweisen Abfassung von Anklageschriften, die „unter keinen Umständen durch private Dienstleister gegen Vergütung erledigt werden darf“. Alle Tätigkeiten seien in Absprache mit B. als Sachverständigentätigkeiten abgerechnet worden, auch solche, die keine waren. Allgemeine Betriebskosten habe B. ebenso abgerechnet wie Leistungen, „für die aus sachlichen Gründen keine Notwendigkeit bestand“. Manches, was in früheren Verfahren erbracht wurde, habe er in weiteren Verfahren als neue, eigenständige Tätigkeit abermals abgerechnet. Auch überhaupt nicht erbrachte Leistungen seien abgerechnet worden, in Absprache mit B. oder weil er dies nicht überprüfte.

Zum Vorwurf der Steuerhinterziehung sagte die Staatsanwaltschaft damals, es gehe um Schmiergeldzahlungen und Einnahmen aus Vermietungen, für die es keine Erklärung gebe. Der hinterzogene Betrag summiere sich auf 165.000 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Komplex gegen neun weitere Beschuldigte. Darunter gegen zwei Staatsanwälte wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue, von denen einer langjähriger Mitarbeiter von B. war. Der zweite war für einige Monate an die Generalstaatsanwaltschaft abgeordnet und soll an einem einzelnen Verfahren mitgewirkt haben. Beide Staatsanwälte sind vom Dienst suspendiert. Alexander B., der im Sommer 2020 in Untersuchungshaft kam, dann aber verschont wurde, sitzt seit Ende Januar 2022 abermals in Untersuchungshaft. Er wurde festgenommen, weil sich „in erheblichem Umfang weitere Tatvorwürfe ergeben“, wie es damals hieß. „Wegen der somit deutlich erhöhten Straferwartung ist neben der fortbestehenden Verdunklungsgefahr nunmehr zusätzlich der Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben.“ Alle anderen Beschuldigten sind auf freiem Fuß.