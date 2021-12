Angstforscher ­Borwin Bandelow : „Dieses Jahr hake ich jetzt mal ab“

Aktualisiert am

Herr Bandelow, wenn Sie eine Pro­gnose abgeben müssten, was glauben Sie, wie die Menschen das neue Jahr begehen: Still und leise, weil sie frus­triert sind, oder demonstrativ laut, nach dem Motto: jetzt erst recht?

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Sagen wir so: Es ist eher still und leise angesagt. Weil sich keiner traut, eine Party zu veranstalten, aus Angst, dass daraus ein Superspreader-Event werden könnte. Deshalb wird es weit weniger Einladungen zum gemeinsamen Feiern ins neue Jahr geben als sonst. Das ist für viele frustrierend. Aber Omikron lauert schon. Das können wir in diesen Tagen überall lesen und hören.