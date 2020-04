Stefan Knoll im Interview : „Schlechte Führung lähmt enorm“

Die Bedeutung guter Führung in Unternehmen steht nicht nur in Zeiten der Corona-Krise im Fokus. Auch die Digitalisierung erfordert neue Methoden. Unternehmer Stefan Knoll sieht das allerdings ganz anders.

Sie sind Oberst der Reserve, verehren Friedrich den Großen und haben ein Buch über Führung im digitalen Zeitalter geschrieben, in dem Sie Parallelen zwischen der Führung eines Unternehmens und einer militärischen Auftragstaktik ziehen. Ich habe meinen Dienst bei der Bundeswehr verweigert und Zivildienst geleistet. Tauge ich trotzdem als Führungskraft?

Natürlich. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Zivil- und Wehrdienst, es geht ja um den Dienst am Staat. In meinem unmittelbaren Führungsteam in der Deutschen Familienversicherung hat neben mir nur noch ein weiterer Kollege Wehrdienst geleistet. Wenn ich also der Meinung wäre, es brauche die Erfahrung aus dem Militär für ein Führungsamt in meinem Unternehmen, hätte ich ja die falschen Leute ausgesucht. Dennoch: Ich habe durch das Militär Dinge gelernt, die ich woanders nicht gelernt hätte.