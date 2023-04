Andreas Gabalier in Frankfurt : Nachglühen nach der Gabalier-Gaudi

Gaudi, aber auch leise Töne: So intensive Fanpflege wie Andreas Gabalier leisten wenige. Die Menge in der Frankfurter Festhalle feiert ihn bis zuletzt.

Andreas Gabalier in der Festhalle in Frankfurt im April 2023 Bild: Rosa Burczyk

Der harte Kern der Fans verharrt im Innenraum der Frankfurter Festhalle – und wird belohnt. Mit bemerkenswerter Energie bleibt Andreas Gabalier noch immer, nachdem er mehr als zweieinhalb Stunden im Rampenlicht Vollgas gegeben hat, auf der von den Roadies schon nahezu abgetragenen Bühne. Ein Großteil des Publikums befindet sich da schon auf dem Heimweg, die Halle war zuvor reich gefüllt gewesen. Da entscheidet sich Gabalier spontan fürs Nachglühen mit intensiver Tuchfühlung, steigt hinab zur Absperrung direkt vor der Bühne.

Unermüdlich gibt der Österreicher Autogramme, posiert für Selfies, schüttelt Hände, umarmt, wird umarmt, küsst, wird geküsst und nimmt auch immer wieder mal ihm entgegengestreckte Kleinkinder auf den Arm. Er leistet Fanpflege in unangestrengter Freundlichkeit, das gibt es mittlerweile selten. Wo andere Künstler längst in die Garderobe verschwunden sind oder sich gar schon mit der verdunkelten Limousine auf dem Weg ins Hotel befinden, hält der 39 Jahre alte Sänger, Multiinstrumentalist, Komponist und Texter Gabalier noch immer die Stellung in seiner, wie er es selbst ausdrückt, „Berufung“. Doch der Reihe nach.

Schon am Spätnachmittag herrscht ein Riesenandrang um Frankfurts Gudd Stubb. Zuerst finden die Early-Entry-, dann nach zeitlichem Abstand die Golden-Tickets-Besitzer Einlass. Alle anderen der zum Teil von weit her Angereisten müssen sich in ellenlange Schlangen einordnen. Ein buntes Völkchen kommt da zusammen, zum Teil gehüllt in Textilien für den Anlass: Dirndl für die Damenwelt, Krachlederne, Karohemd und Trachtenhütchen für die Herren.

Um sich bis zum Konzertbeginn die Zeit zu vertreiben, bietet sich in erster Linie der Gedankenaustausch mit Freunden und Bekannten, aber auch Wildfremden an. Nachdem zuerst das umfangreiche Ensemble auf mehrstöckiger Bühne Platz genommen, dann die gigantische digitale Fototapete im Hintergrund ihre Tätigkeit mit Aberhunderten Impressionen aus Kindheit und Jugend des Künstlers aufgenommen hat, empfiehlt sich auch schon in regelrecht preußischer Pünktlichkeit Andreas Gabalier samt umgeschnalltem Akkordeon. Auf der Nase jene rot-weiß karierte Sonnenbrille, die es am Merchandise-Stand zu erwerben gibt. Wie gewohnt trägt der selbst ernannte Volks-Rock-’n’-Roller Krachlederne zu armlosem Oberteil – sonst sieht ja keiner die aufgepumpten Oberarme vom täglichen Gewichtestemmen.

Dicht gewebtes Stil-Sammelsurium

Zum Aufwärmen gibt es erst einmal ein opulentes Medley – doch das gilt nur für die Band. Die Besucher sind schon längst auf Betriebstemperatur, da braucht es nur noch Gabalier selbst, um regelrecht zum Kochen zu kommen – und dort zu bleiben. Gabaliers Credo wiederum lautet: Nicht kleckern, sondern klotzen. Auf der zweiten Station seiner Werkschau „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu! – Die Tour 2023“ reiht er locker zwei Dutzend seiner vom Auditorium textsicher mitgesungenen Hymnen aneinander. Ein dicht gewebtes Stil-Sammelsurium aus Pop, Soul, Funk, Southern Rock und Fünfzigerjahre-Rock-’n’-Roll mit geringeren Anteilen an ohrwurmigem Schlageridyll und zünftiger Alpenfolklore. Souverän wechselt Gabalier vom Akkordeon zum Klavier, von der Akustik- zur E-Gitarre. Stimmsicher singt er sich durch Oden wie „Sie“, „Dahoam“, „Hallihallo“, „Hulapalu“, „Volks-Rock’n’Roller“, „Verdammt lang her“ und „I sing a Liad für di“.

Mit Hirschgeweih-Mikrofon unternimmt der von Frauen wie Männern gleichermaßen intensiv Umschwärmte mehrmals Ausflüge auf den weit bis in die Halle ragenden Catwalk. Diverse balladeske Verschnaufpausen hält der Hit-Marathon auch bereit. Mal als zartes Akustikset mit der Band, dann wieder im Alleingang am Klavier nur von einer Cellistin begleitet. Als mittlerweile gestandenes Mannsbild im Schaugeschäft, das gerne polarisiert, zog Gabalier jüngst ein Fazit seines vierjährigen Singledaseins: „Eine Beziehung ist neben dem Erfolg schwer zu meistern.“ Seine geschickte Anspielung, er sei nach der Show stets allein, sorgt verlässlich für „Andreas“-Rufe, von Frauen wie Männern.

Für den Gaudifaktor sorgen Gabaliers augenzwinkernde Conférencen, und es wird gefeiert, als fielen Silvester, Karneval und sämtliche Geburtstage aller Anwesenden aufs gleiche Datum. Immer wieder mal stimmt das Publikum von selbst minutenlang das vom Hamburger Texter Walter Rothenburg Anfang der Fünfzigerjahre in Umlauf gebrachte „Oh, wie ist das schön!“ an. Da muss das Finale ja in melancholisches Moll getaucht werden: „Amoi seg’ ma uns wieder“ heißt Gabaliers Durchbruchshit. Er hat ihn geschrieben, nachdem Vater und Schwester dramatisch gestorben waren. So ist der Steirer einst über die Landesgrenzen bekannt geworden, so setzt er den Schlusspunkt würdevoll – bevor er sich seinen Fans widmet.