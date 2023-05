Amphibien-Rückgang : Wenn der Waschbär die Kröte häutet

In den Teichen im Lilienwald nahe Petterweil schauen Hunderte Kröten aus dem Wasser. Sie legen dort ihren Laich ab und sorgen auf diese Weise für Nachkommen. So ist es an diesem Ort nahe Bad Vilbel jahrelang gewesen, wie der örtliche Naturschutzbund berichtet. Mehr als 1200 Kröten seien vor einigen Jahren dort noch gezählt worden. Doch in diesem Frühjahr fehlten diese Amphibien fast völlig. Dafür haben die Naturschützer in den Gewässer zahlreiche Häute von Kröten gefunden. Die mögliche Ursache haben sie auch schon im Sinn: Sie vermuten den Waschbären als Übeltäter, denn er hat sich in den vergangenen Jahren auch im Frankfurter Raum erheblich vermehrt und verschmäht auch Erdkröten nicht.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



„Krötenweibchen sind mit ihrem mit Laich gefülltem Bauch natürlich eine exzellente, eiweißreiche Nahrungsquelle“, heißt es beim Nabu in Bad Vilbel. Allerdings schützen Erdkröten ihre empfindliche Haut mit einem Drüsensekret, wie Johannes Lang, Biologe am Arbeitskreis Wildbiologe der Uni Gießen sagt. Das Sekret gilt als giftig, was Folgen für Tiere hat, die einer Kröte zu nahe kommen. Nehme ein Hund eine Kröte ins Maul, beginne er wegen des umgehend einsetzenden Speichelflusses stark zu sabbern, erläutert Lang. Das wüssten viele Hundebesitzer aus Erfahrung zu berichten. Einem Waschbären ginge es nicht anders, allerdings kann er sich nach den Worten von Lang behelfen.

Häutet auch eine Ratte eine Kröte?

Mit seinen Händen häute der Waschbär die Kröte, bevor er sie fresse. Solche Fälle seien gut dokumentiert. In der einschlägigen Literatur sei auch von Ratten und Iltissen die Rede, die Kröten häuteten. Es ist aber nicht ganz klar, ob diese Tiere die Amphibien auf eine andere Weise fressen, dass die Häute übrig bleiben, wie Lang sagt. Der Waschbär sei da im Zweifel geschickter. Insofern sei der vom Nabu geäußerte Verdacht durchaus begründet. Zumal Waschbären mittlerweile Schutzzäune umliefen, um an möglichst viele Kröten heranzukommen. Ob der dramatische Rückgang nahe Petterweil tatsächlich dieser Tierart anzulasten ist, sei jedoch damit nicht verlässlich zu sagen.

Mehr zum Thema 1/

Überdies haben Amphibien nach den Worten von Lang in Deutschland und weiteren Ländern ganz andere existentielle Schwierigkeiten. Sie würden durch einen Hautpilz dezimiert, für dessen Verbreitung der Mensch sorge. Der Hautpilz stamme von anderen, in Gefangenschaft gehaltenen Amphibien, denen er nichts ausmache, aber in der Folge in die Natur gelange. Der Feuersalamander leide erheblich darunter. Um die Art zu retten, gebe es sogenannte Arche-Projekte. An solchen Vorhaben beteilige sich außer dem Gießener Wildbiologen-Arbeitskreis etwa der Opel-Zoo im Taunus, sagt Lang. Dessen ungeachtet befürchtet er: „Lurchi ist bald Geschichte.“