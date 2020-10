Präsident der Amcham : „Die Mehrheit will den Wechsel in Washington“

Präsident der Amcham in Deutschland: „Mehrheit will den Wechsel in Washington“

Von Falk Heunemann

Was haben vier Jahre Trump gebracht? Der Präsident der Amcham, Frank Sportolari, zieht im Interview Bilanz. Und erklärt, warum der Frankfurter Flughafen und die Messe im transatlantischen Handel an Bedeutung verlieren könnten.