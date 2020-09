Altes Polizeipräsidium Frankfurt : Verwunschene und verwilderte „Tatort“-Kulisse

Was für eine Kulisse für einen Kinoabend. Im Innenhof des alten Polizeipräsidiums im Frankfurter Gallusviertel stehen rund 250 erstaunlich bequeme Plastikstühle. Ringsum bröckelt der Putz von der Fassade, die von Scheinwerfern in ein schummrig-blaues Licht getaucht wird. Hinter der Leinwand ist ganz oben links eine geborstene Fensterscheibe zu sehen. Pflanzen klettern und ranken empor, die Natur erobert sich das Gebäude langsam zurück. Als es dämmert, heißt es „Film ab“. Es läuft „Once upon a time ... in Hollywood“. Brad Pitt und Leonardo Di Caprio fahren und saufen sich durch das Los Angeles der späten sechziger Jahre. Dazu gibt es Getränke, Chips und Crêpes. Unter dem Dach einer kleinen Tankstelle, an der früher die Streifenwagen betankt wurden, sitzt es sich besonders lauschig.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Noch bis Sonntag können sich die Besucher des Freiluftkinos vom rauhen Charme dieses Ortes überzeugen, der im Verschwinden begriffen ist. Wenn das Kino, das den Innenhof drei Wochen bespielt hat, schließt, wird auch das Gebäude bald Geschichte sein. Der Projektentwickler Gerchgroup hat das Areal für rund 210Millionen Euro vom Land Hessen erworben und plant an dieser Stelle ein Hochhaus und weitere Gebäude. Die Anbauten an das Hauptgebäude werden abgerissen, nur der unter Denkmalschutz stehende, neobarocke Altbau an der Friedrich-Ebert-Anlage, der auch klassizistische Züge aufweist, bleibt wahrscheinlich in Teilen erhalten. An diesem Dienstag wird das Ergebnis des Architekturwettbewerbs vorgestellt.