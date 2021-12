Trauern als Mann : Ich bin ein doppelter Exot

Durch das Fenster fällt der Blick in die Streuobstwiesen, wo die Sonne gerade den morgendlichen Nebel lichtet. In den Baumkronen hängen noch ein paar Blätter, die Hortensien auf der Terrasse sind winterfest verpackt. In der Erdgeschosswohnung am Ortsrand von Hofheim ist es still – in ein paar Stunden, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wird wieder Leben einziehen. Christopher Weck sitzt auf einem Ledersessel, hinter ihm eine Kommode aus hellem Holz. Darauf stehen Andenken an seine Frau: Familienbilder, Fotos von Martina allein, ein großer grauer Buddha­kopf, Porzellan­engelchen. Über der Kommode hängt ein Kohleporträt – Martina im Profil, gezeichnet von ihrem Bruder.

Es ist fast zehn Jahre her, als bei Martina ein Muttermal entfernt wurde. Gutartig, kein Grund zur Besorgnis, hieß es zuerst. Einige Monate später dann eine abermalige Gewebeentnahme. Bösartig, Hautkrebs, lautete jetzt der Befund. Vielleicht war wertvolle Zeit verloren gegangen. „Je tiefer der Krebs in die Hautschicht eindringt“, sagt Christopher Weck und zeigt mit dem ausgestreckten Finger nach unten, „desto größter ist die Gefahr, dass er in die Blutbahn eindringt und streut.“