Zeugenbetreuung : „Die Leute sollen ihre Angst verlieren"

Drei Betreuer kümmern sich in den Frankfurter Gerichten um die Zeugen. Manche erleichtert es, endlich aussagen zu können. Andere sind so traumatisiert, dass sie Hilfe brauchen.

Ein Prozess Ende Mai am Landgericht. Es geht um versuchten Totschlag. Angeklagt ist ein Mann, der über Jahre immer wieder seine Partnerin und mehrere Bekannte mit brutaler Gewalt angegriffen haben soll. Die 21. Strafkammer verhandelt seit 9 Uhr am Morgen, mehrere Stunden sind vergangen. Da fragt der Vorsitzende Richter, ob die Partnerin des Angeklagten schon da sei. Sie soll gleich als Zeugin gegen den Mann aussagen, wegen dem sie mit den Kindern schon dreimal ins Frauenhaus geflüchtet ist. Gebrochene Rippen und eine Nasenbeinfraktur sind nur die schlimmsten Verletzungen, die er ihr zugefügt hat.

Anna-Sophia Lang Freie Autorin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Richter bittet die Frau herein, um ihr zu sagen, dass es noch ein paar Minuten dauert. Sie wirkt erst souverän, doch die paar Sekunden im Saal mit dem Angeklagten reichen, um sie völlig zu verstören. Draußen, auf dem Flur des Landgerichts, bricht sie zusammen. Janine Michels kümmert sich um die weinende und zitternde Frau. Sie spricht kurz mit ihr, leise und ganz ruhig, dann legt sie die Hand auf ihre Schulter und nimmt sie mit in einen Raum ein Stück den Flur hinunter, wo sie sich erholen kann. Michels ist Sozialarbeiterin und steht für solche Kriseneinsätze an den Frankfurter Gerichten bereit: Sie arbeitet bei der Zeugenbetreuung.