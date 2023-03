Im Fall der sogenannten Taxi-Morde, die sich Ende der achtziger Jahre rund um Friedberg ereignet haben, verfolgt die Polizei nun mehrere neue Spuren. Sie führen möglicherweise zum Täter. Am Mittwoch wurde der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY“ gezeigt. In der vergangenen Wochen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft schon ein Phantombild veröffentlicht. Es zeigt entweder den mutmaßlichen Täter oder aber einen wichtigen Zeugen, der Hinweise zu dem Fall geben kann.

Wie die Staatsanwaltschaft Gießen nun mitteilte, sind nach der Sendung 50 Hinweise eingegangen, von denen einige vielversprechend seien. Diese würden nun abgearbeitet. Es gehe dabei auch um konkrete Personen, die genannt worden seien.

Auffällige Parallelen gefunden

Bereits vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Gießen mitgeteilt, man habe gemeinsam mit der Kriminalinspektion Friedberg die Morde an den beiden Taxifahrern Hans Krug und Christel Rink neu aufgerollt. Dabei habe man auffällige Parallelen entdeckt.

Der Hypothese zufolge wurde der Taxifahrer Horst Krug am 30. Oktober 1988 in seinem Taxi am Parkplatz des Usa-Wellenbades in Bad Nauheim mit insgesamt 34 Messerstichen getötet, als er gerade mit einem unbekannten Fahrgast unterwegs war. Der Täter entwendete eine Geldbörse mit den Einnahmen mehrerer Tage – sowie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine kleine Schusswaffe eines ungarischen, nicht weit verbreiteten Modells, das unter dem Namen „Frommer Baby“ bekannt ist.

Mutmaßlich mit derselben Schusswaffe wurde in der Nacht auf den 6. Dezember in Niddatal-Assenheim auf eine Schaufensterscheibe einer Apotheke geschossen – möglicherweise im Zuge einer Auseinandersetzung.

Mit fünf Schüssen getötet

Offenbar dieselbe Waffe wurde Mitte 1989 wieder eingesetzt. Am frühen Morgen des 16. Mai 1989 fuhr die damals 48 Jahre alte Taxifahrerin Christel Rink aus Reichelsheim einen unbekannten Fahrgast, der sie mutmaßlich schon während der Fahrt bedrohte, auf einen Feldweg in der Gemarkung Florstadt. Dort wurde sie schließlich mit fünf Schüssen aus einer Pistole der Marke „Frommer Baby“ getötet. Zudem schlug ihr der Täter mit einem Pflasterstein auf den Kopf.

Das Taxi wurde später in einem Industriegebiet in Frankfurt entdeckt. Persönliche Gegenstände der Getöteten sowie die Tatwaffe fanden schließlich Mitarbeiter der Schließfachaufsicht an der Frankfurter Hauptwache in einem der Fächer. Dort erschien am 20. Mai 1989 auch ein Mann, der die Gegenstände abholen wollte. Als die Polizei eintraf, war er jedoch geflohen.

Hinweise, die laut Staatsanwaltschaft in begründeten Fällen auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 06031 / 601-222 entgegen, oder unter der Mail-Adresse ag-frommer.ppmh@polizei.hessen.de. Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.