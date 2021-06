Sharing Economy : Für wen sich das Teilen lohnt

Aktualisiert am

Mehr Sharing als Economy: Der Verein Foodsharing in Frankfurt will Lebensmittelverschwendung verhindern, in dem Unverkauftes neu verteilt wird. Bild: Lakuntza, Nerea

Kaum ein wirtschaftlicher Vorgang hat inzwischen so einen guten Ruf wie das Teilen. Wer seinen Besitz mit anderen teilt, gilt als großzügig. Wer etwas leiht, statt es sich neu zu kaufen, als achtsam und umweltbewusst. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist so eine ganze Sharing Economy entstanden, von kommerziellen großen Vermittlerplattformen wie Airbnb und Uber, über Leihanbieter von E-Scootern und Carsharing bis hin zu Vereinen und der Stadtbücherei.

Von Sharing Economy haben vermeintlich alle etwas. Selbst den profitorientierten Modellen haftet das warme Gefühl des Teilens an, den kleineren, oft ehrenamtlichen Initiative, die wirtschaftliche Relevanz. Und Geld lässt sich damit oft auch sparen. Doch gerade in so einem vielfältigen Feld ist es wichtig zu erkennen, welcher Aspekt der Sharing Economy bei den jeweiligen Modellen im Vordergrund stehen – denn das hat Folgen für die Kunden und Nutzer.