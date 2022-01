Afghanische Ortskräfte : Von Kabul nach Kelkheim

Sich für die Demokratie einzusetzen, ist nach dem Machtwechsel in Afghanistan lebensgefährlich. So auch für den 35 Jahre alten Sayed Mosavi, der es mit seiner Familie nach Kelkheim geschafft hat. Jetzt brauchen sie eine Wohnung.

In einer friedlichen Umgebung: Sayed Rahim Mosavi mit Frau Marzia und den Kindern in Kelkheim Bild: Lucas Bäuml

Viele Bilder, die Sayed Rahim Mosavi auf seinem Mobiltelefon gespeichert hat, erzählen die Geschichte einer glücklicheren Zeit. Aufnahmen einer internationalen Konferenz im Jahr 2018 sind dabei, bei der er in einem modernen Konferenzzentrum am Rednerpult steht. „Ich bin im Lauf der Jahre ein prominenter Verteidiger der Menschenrechte und der Demokratie geworden“, sagt Mosavi. „Mein Gesicht war auch im Fernsehen.“ Einige Handbewegungen weiter zeigt er, wie großzügig und modern eingerichtet das Haus der Familie in Kundus war. Aber der 35 Jahre alte Afghane hat auch andere Aufnahmen, wie er sagt. Die einer Überwachungskamera von einem Dienstag im Juli 2019. An diesem Tag ist sein Bruder auf offener Straße in Kundus niedergeschossen worden. „Er starb kurz darauf im Krankenhaus.“ Die Taliban hätten seinen Bruder ermordet, sagt Mosavi.

Wieder sitzt er an einem Konferenztisch vor einem Mikrofon, diesmal mit seiner Frau Marzia und den vier Kindern. Doch im Saal des Kelkheimer Rathauses herrscht keine Konferenzatmosphäre, der große Raum ist den Abstandsregeln der Pandemie geschuldet. Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW) hat eingeladen, weil mit der Familie erstmals afghanische Ortskräfte in der Stadt untergebracht sind und er auf Angebote für Wohnungen hofft. „Ich glaube, dass wir gegenüber diesen Menschen eine besondere Verantwortung haben“, sagt Kündiger.

Seit der Machtübernahme der Taliban am 15. August sind Afghanen, die für die Bundeswehr oder internationale Organisationen tätig waren, in Gefahr. Diejenigen, die ausgeflogen worden sind oder es auf andere Weise nach Deutschland geschafft haben, werden wie alle Flüchtlinge zunächst den Landkreisen zugewiesen. 50 sind bisher im Main-Taunus-Kreis angekommen, wie eine Sprecherin sagt. Für sie stünden Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften bereit.

Allerdings bekommen die Ortskräfte sogleich eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Sie können Integrations- und Sprachkurse besuchen und dürfen uneingeschränkt arbeiten. Wie andere anerkannte Flüchtlinge sind sie aufgefordert, sich anstelle der Unterkunft eine Wohnung zu suchen. Das ist im teuren Rhein-Main-Gebiet schwierig – allein im Main-Taunus-Kreis leben 500 Personen in Gemeinschaftsunterkünften, die eigentlich ausziehen könnten.

Mosavi hat zwar nicht für die Bundeswehr gearbeitet, die zehn Jahre lang ihr Feldlager in Kundus hatte. Aber er sei für verschiedene Nichtregierungsorganisationen und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn tätig gewesen, erzählt er. 2011 gründete Mosavi eine eigene Entwicklungsorganisation zur Förderung der Zivilgesellschaft, als deren Direktor er auf der Internetseite noch immer geführt wird. Zu deren Partnern gehören neben der GIZ auch die amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, USAID, und weitere internationale Organisationen.

Nach der Ermordung seines Bruders sei er gewarnt worden und mit der Familie nach Kabul gegangen, sagt der Menschenrechtsaktivist. Als die Taliban die Hauptstadt erreichten, hätten sie vergeblich versucht, über den Flughafen zu fliehen. „Dort herrschte Chaos, und wir wurden beschossen.“ Daraufhin seien sie auf dem Landweg nach Kandahar und von dort an die pakistanische Grenze gefahren. „Stundenlang haben wir in der Hitze ohne einen Tropfen Wasser gewartet“, erzählt Mosavi. „Ich dachte, wir verlieren unseren jüngsten Sohn.“ Der Dreijährige sitzt neben ihm am Tisch.

Schließlich öffnete sich die Grenze, und mit Tausenden Flüchtlingen gelangte die Familie nach Pakistan. Ohne Visum allerdings kamen sie zunächst nicht weiter. Eine frühere deutsche Kollegin der GIZ setzte sich für sie ein. Mithilfe der deutschen Botschaft konnte die Familie nach Islamabad fliegen und bekam dort ein Visum für Deutschland. „Sie ist ein Engel“, sagt Mosavi über die Ex-Kollegin.

Doch der Abschied fiel ihm schwer, denn er musste in Pakistan seine Mutter sowie seine Schwägerin und deren kleinen Sohn zurücklassen, für die er sich seit dem Tod seines Bruders verantwortlich fühlt. Er habe Kontakt zu Bundestagsabgeordneten aufgenommen, und inzwischen habe er die Zusage, dass sie nachkommen könnten, sagt er erleichtert.

In Kelkheim wohnt die Familie seit Mitte Oktober in zwei Zimmern einer Gemeinschaftsunterkunft. „Mit einem Mietzuschuss des Sozialamts von 8,50 Euro ist kaum eine Wohnung zu finden“, sagt der Bürgermeister. Zumal bei der Stadt noch 45 weitere Personen als wohnungssuchend gemeldet sind. Die Zahl nennt Petra Bliedtner, Leiterin des Amts für Jugend und Integration. Sie unterstützt Flüchtlinge dabei, sich einzugliedern. Die mit neun Jahren älteste Tochter der Mosavis geht jetzt in die Schule, die sechs Jahre alte Schwester kommt in den Kindergarten. Die beiden kleinen Brüder stehen auf der Warteliste. „Die Familie hat von sich aus den Kontakt gesucht“, sagt Bliedtner.

Sayed Mosavi ist zuversichtlich, dass er einen Job finden wird. Er spricht fließend Englisch und hat nach eigenen Angaben Bachelorabschlüsse in Ökonomie, persischer Literatur und öffentlicher Verwaltung. „Aber zuerst muss ich hier die Sprache lernen.“ Er ist für seine Anliegen weiter auf Twitter aktiv und schließt nicht aus, sich vielleicht irgendwann wieder in Afghanistan für die Demokratie einzusetzen. Doch seine Familie habe nur in Deutschland eine Zukunft, sagt er bestimmt. „Meine Kinder haben ein Recht darauf, in einer friedlichen Umgebung aufzuwachsen.“