Tragödie im Frankfurter Zoo : Affenmutter lässt totes Junges nicht los

Die Ärmchen hängen leblos herab, der Kopf ist unnatürlich überstreckt. Bonobo-Baby Zikomo ist tot. Mutter Nayembi hält es in den Armen, gibt es nicht her, trägt den schlaffen Körper weiter mit sich herum. Vor einer Woche ist das sieben Monate alte Jungtier verendet. Und noch immer gibt es Nayembi nicht frei. „Die gesamte Gruppe verabschiedet sich. Die Affen berühren das Jungtier immer wieder. Es sieht fast aus, als würden sie sich immer wieder vergewissern, dass es wirklich tot ist“, sagt eine Sprecherin des Zoos.

Sie möchte nicht von „Trauer“ sprechen, wenn sie die Szenen beschreibt, die sich seit der Neujahrsnacht in dem Bonobo-Gehege abspielen. „Das, was hier zu beobachten ist, unterscheidet sich von unserer menschlichen Trauer. Aber es ist ein erkennbarer Prozess der Abschiednahme.“ Pfleger und Veterinäre beobachteten die Situation genau. So lange keine Gefahr von dem toten Körper ausgehe, etwa durch Voranschreiten des Verwesungsprozesses, wolle man das Jungtier in dem Gehege lassen, um den Affen die Möglichkeit zu geben, sich von ihm zu lösen. Dieser natürliche Prozess sei auch in der freien Wildbahn zu beobachten. Weil der Anblick des leblosen Körpers viele Besucher irritiere, seien in den ersten Tagen nach dem Tod des Affenbabys Pfleger abgestellt worden, um den Besuchern das Geschehen zu erklären. „Der Anblick ist nicht schön. Und bei den Besuchern kommen viele Fragen auf“, sagt auch die Sprecherin des Zoos. Die Pfleger hätten meist vermitteln können, wieso auch ein solcher Anblick im Zoo erlaubt sein müsse.

„Wir wollen in den Prozess nicht eingreifen“

„Wir wollen in den Prozess nicht eingreifen. Das, was die Besucher hier sehen, ist ein völlig natürliches Verhalten, das wir nicht verbieten.“ Eine Woche nach dem Tod des sieben Monate alten Bonobojungen sei man dazu übergegangen, die Besucher zusätzlich mit Hilfe eines Schildes über den Vorfall und das Verhalten der Affen zu informieren. In den meisten Fällen stoße die Entscheidung der Zooleitung, das Affenbaby im Gehege zu lassen, bis die Mutter sich entscheide, es dauerhaft abzulegen, bei den Besuchern auf Verständnis – auch wenn der Anblick für viele erst einmal gewöhnungsbedürftig sei, weiß die Zoosprecherin.

Um die Todesursache zu ermitteln, soll das Jungtier obduziert werden, sobald Mutter Nayembi es freigibt. Bis dahin heißt es abwarten. „Eine unserer Gorilla-Mütter hat ihr verstorbenes Baby zwei Wochen mit sich herumgetragen“, erinnert sich die Zoosprecherin. „Es gibt keine Regel, wie lange der Ablöseprozess dauert. Die Tiere verhalten sich in einer solchen Situation so unterschiedlich, wie auch ihre Persönlichkeiten unterschiedlich sind.“