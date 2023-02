Die Ermittlungen gegen Eintracht-Präsident Peter Fischer haben offenbar dazu geführt, dass das Frankfurter Polizeipräsidium eine seiner wichtigsten Führungskräfte ausgewechselt hat. Wie am Mittwoch aus Polizeikreisen zu hören war, wurde die Behörde am Vormittag darüber informiert, dass der Leiter Einsatz, Hanspeter Mener, „von sofort an nicht mehr seiner Tätigkeit nachgehen wird“. Das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr vorhanden, hieß es in einer eigens einberufenen Personalversammlung.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main" der Sonntagszeitung.

Nach Informationen der F.A.Z. hatte es schon seit Längerem Unstimmigkeiten zwischen Mener und der Frankfurter Polizeiführung gegeben. Den Ausschlag gegeben haben sollen nun die Ermittlungen gegen Peter Fischer und in diesem Zusammenhang die Durchsuchung des Hauses des Eintracht-Präsidenten wegen des Verdachts des Besitzes und Konsums von Kokain. Dem Vernehmen nach hat sich die Polizeiführung nicht ausreichend „informiert gefühlt“. So habe nur ein kleiner Kreis überhaupt davon gewusst, dass bei dem Eintracht-Präsidenten durchsucht werden soll. Die Polizeiführung selbst habe keine Kenntnis gehabt.

Mener nur ein „Bauernopfer“?

Das Polizeipräsidium äußerte sich am Abend zu der Personalie und bestätigte den Vorgang. Es habe „in der jüngeren Vergangenheit unterschiedliche Grundauffassungen gegeben zur Art und Weise der Informationsbewertung und -weitergabe“. Der Fall Fischer sei jedoch nur einer von „mehreren bedeutenden Sachverhalten“ gewesen, die zu dieser Entscheidung geführt hätten. Es sei „insbesondere bezüglich polizeilicher Einsatzlagen zu zum Teil erheblichen Friktionen und in der Folge zu einem nachhaltigen Vertrauensverlust zwischen der Behördenleitung und dem Abteilungsleiter“ gekommen.

Innerhalb der hessischen Polizei wurde die Personalentscheidung unterschiedlich aufgenommen. Unter anderem hieß es, man halte Mener für ein „Bauernopfer“, weil er nicht alles „von oben“ mitgetragen habe. Daher habe man die Probezeit, in der Mener sich in seiner Funktion als Leiter Einsatz noch befand, genutzt, um ihn auszuwechseln. In seine vorherige Funktion als Leiter der Frankfurter Kriminaldirektion kann Mener offenbar auch nicht mehr zurück. Sie wurde bereits mit einem anderen Beamten besetzt.

Mener galt bisher als Vorzeigebeamter. Er leitete die Ermittlungen im Komplex NSU 2.0 und wurde vorübergehend sogar als möglicher künftiger LKA-Präsident gehandelt.