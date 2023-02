Als vor zehn Jahren 18 Männer in der Taunusstadt Oberursel die AfD gründeten, war Markus Keller einer von ihnen. Die Gemäßigten wie er wurden schnell an den Rand gedrängt. Heute fühlt sich der lange ausgetretene Keller politisch heimatlos.

Herr Keller, vor zehn Jahren, am 6. Februar 2013, waren Sie einer von 18 Männern, die nach Oberursel im Taunus gekommen waren, um eine neue Partei zu gründen: die AfD, die Alternative für Deutschland. Wissen Sie noch, warum Ihnen diese Parteigründung damals so am Herzen lag?

Es ging darum, dass die Europäische Union die Lissabon-Verträge brechen wollte. Es ging um den Euro, der unter falschen Voraussetzungen eingeführt wurde. Diese Politik hat mich fuchsteufelswild gemacht. Wenn wir als normale Bürger irgendwie einen Vertrag schließen, etwa über einen Hauskauf, dann wird peinlichst genau darauf geachtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Politik aber wollte sich nun einen Freifahrtschein ausstellen und sich an nichts halten. Dagegen wollte ich mich engagieren. Der Euro war für mich immer ein politisches und kein wirtschaftliches Konstrukt. Für die Stabilität des Euro haben wir als Land einen großen Preis gezahlt.

Sie haben sich in die Arbeit für die neue Partei bis zur Erschöpfung hineingehängt. Sie wurden Sprecher der hessischen AfD, haben Veranstaltungen organisiert und sich um die Facebook-Seite gekümmert, regelmäßig bis tief in die Nacht gearbeitet. Dann hatten Sie einen Schlaganfall. Wären Sie, wenn das nicht passiert wäre, heute noch immer aktiv für die AfD?

Das glaube ich nicht. Durch den Schlaganfall und die anschließende Reha hatte ich viel Zeit, um mich mit der Partei auseinanderzusetzen. Ich habe damals das Video einer Rede von Björn Höcke gesehen, die mich wirklich angewidert hat. Das war vielleicht übertrieben, aber mich hat dieser Auftritt an Goebbels-Reden erinnert – dieser Duktus, diese Gestik. Gestört hat mich aber auch, wie Bernd Lucke, der Initiator und erste Bundessprecher der AfD, geschasst wurde. Ein ganz entscheidender Punkt für meine Entfremdung von der AfD war auch, als Alexander Gauland die Zeit des Nationalsozialismus als einen „Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“ bezeichnete. Wenn man nur die Zeitspanne betrachtet, dann mag er ja sogar recht haben. Aber die Auswirkungen dieser zwölf Jahre waren natürlich so immens, dass ich mich fragte: Wie kann man so etwas sagen?

Ihre Familie hat selbst stark unter den Nationalsozialisten gelitten. Ihr Großvater war Jude und wurde in Auschwitz ermordet. Ihr Vater, von den Nazis als „Halbjude“ eingestuft, überlebte den Holocaust nur, weil er sich verstecken konnte. Hat Sie Gaulands Ausspruch auch deshalb so geschmerzt?

Ich habe im Fernsehen einmal eine Dokumentation mit Bildern aus Auschwitz gesehen. Wenn Sie das anschauen und wissen, Ihr Großvater war dort, das ist einfach fürchterlich. Das sind Bilder, die kann man kaum ertragen. Von meiner Mutter habe ich erfahren, wie es war, als er abgeholt wurde. Zu seiner Frau hat er damals gesagt: Mach dir mal keine Gedanken, das ist ein Irrtum, ich bin heute Nachmittag wieder da. Er dachte, dass ihm nichts passieren könne, schließlich war er ja Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg gewesen.

Umso verwirrender, dass Sie sich in einer Partei engagiert haben, in der sich immer wieder Mitglieder mit antisemitischen Äußerungen hervortun.

Zu meiner Zeit war das nicht so. Richtige antisemitische Äußerungen habe ich damals nicht mitbekommen. Und man muss da auch vorsichtig sein: Kritik an der Politik Israels ist nicht automatisch Antisemitismus. Meine Schwester war einmal im Rahmen eines Sozialprojekts in Palästina und hat mitgekriegt, dass morgens die israelischen Panzer in ein Dorf reingefahren sind. Fünf Minuten hatten die Menschen Zeit, alles zu räumen, dann wurde alles plattgemacht. Das ist doch eine Katastrophe. Und das muss man auch verurteilen können.

Die AfD galt zunächst als „Professorenpartei“. Schon bald aber kam es, vor allem im Osten Deutschlands, zu Allianzen mit PEGIDA und weit rechts stehenden Personen. Wie kam es dazu?

Wir wurden überrannt. Am Anfang wurde ja ganz klar kommuniziert, dass wir keine Rechtsextremen aufnehmen, dass jemand, der bei der NPD oder den Republikanern Mitglied war, kein Mitglied der AfD werden darf. Doch wir sind der Fülle der Anträge nicht mehr Herr geworden. Die Gemäßigten, zu denen auch ich mich zählte, wurden mehr und mehr herausgedrängt. Die Partei war ja eigentlich unser Baby. Dass wir es zugelassen haben, dass die Themen und Inhalte sich ändern, das war unser Fehler.